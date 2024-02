Carnaval em SP deve ter sol, calor e pancadas de chuva no fim das tardes

São Paulo

O Carnaval em São Paulo deve ser de muito calor todos os dias, com possibilidade de chuva rápida, típica de verão, ao final das tardes, indica a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

"As simulações mais recentes de previsão do tempo indicam que os próximos dias serão típicos de verão, ou seja, a combinação de calor com umidade vai gerar nuvens de chuva que provocam pancadas isoladas entre o meio da tarde e o início da noite", diz Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE.

"Serão precipitações pontuais e mal distribuídas, com baixo potencial para alagamentos. As temperaturas estarão elevadas, principalmente no período da tarde, acima dos 30°C", acrescenta.

Foliões no bloco Confraria do Pasmado, em São Paulo - Adriano Vizoni - 4.fev.2024/Folhapress

Nesta quinta (8), o sol aparece entre poucas nuvens desde o amanhecer, favorecendo a elevação das temperaturas. A mínima deve ser de 19°C, na madrugada, e a máxima deve chegar aos 30°C durante a tarde. Entre o fim do dia e o começo da noite são esperadas pancadas de chuva isoladas na região metropolitana.

Sexta-feira (9), sábado (10) e domingo (11) devem ter o mesmo cenário atmosférico na capital.

Com a previsão de sol, o técnico em meteorologia alerta sobre a importância de os foliões usarem protetor solar e se manterem hidratados para aproveitar os blocos de rua. À noite não há previsão de chuva.

"É válido levar capa de chuva e é muito importante não se abrigar embaixo de árvores ou em estruturas metálicas durante a chuva", afirma Nazário.

Segundo o CGE, os modelos numéricos de previsão estendida indicam a aproximação de uma frente fria na terça-feira (13), que deve provocar chuva mais generalizada a partir do fim da tarde até a noite. Desta forma, a madrugada da Quarta-Feira de Cinzas (14) também deve ser chuvosa.

"As precipitações atingem toda a faixa leste do estado e amenizam o calor e a sensação de tempo abafado na capital e cidades da região metropolitana de São Paulo", diz o especialista.

Na quinta-feira (15) as chuvas continuam, porém, de forma intermitente e com intensidade de leve a moderada. Com o esperado afastamento da frente fria, a sexta-feira (16) deve ter mínima de 20°C e máxima de 26°C, com chuva à tarde.

Fevereiro é historicamente o segundo mês mais chuvoso na cidade de São Paulo. Segundo o CGE, são esperados 256,5 mm de precipitação total, e até as 13h desta quarta-feira (7) o valor acumulado no mês era de apenas 20,8 mm.

As temperaturas nesses primeiros dias do mês seguem também ligeiramente abaixo da média histórica do CGE. Até terça (6), a média mínima havia sido de 18°C, e a média máxima, de 28,3°C. "O esperado para fevereiro é média mínima de 19,5°C e média máxima de 29,3°C."