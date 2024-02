Cidades históricas de MG têm bloquinhos desde a madrugada

Belo Horizonte

Bem mais tradicional que o de Belo Horizonte, o Carnaval nas cidades históricas de Minas Gerais continua atraindo gente mesmo após o da capital se transformar no queridinho dos foliões do estado.

Em cidades como Ouro Preto, Diamantina e Congonhas segue vivo o pular carnaval em meio a casarões, monumentos históricos, subindo e descendo ladeiras.

Em Ouro Preto, o bloco "Zé Pereira do Clube dos Lacaios", de 157 anos, abriu a festa na cidade. O "Vermelho i Branco", também foi às ruas entoando marchinhas.

Foliões tomam as ruas da histórica Ouro Preto, em MG - Divulgação/@prefeituraouropret

A programação segue neste sábado (10) com os blocos "Charanga da Lata", Zé Pereira do Padre Faria" entre outros.

O Carnaval em Ouro Preto tem quatro palcos para apresentações. Na Praça Tiradentes, Largo do Cinema, Largo Dom Pedro 216º e Largo da Alegria.

Há ainda na cidade um grande número de festas particulares, com entrada via compra de ingresso, organizadas por repúblicas de estudantes.

Famosa pelo Carnaval, mas também pelas cachoeiras usadas pelos foliões sobretudo pela manhã, antes do início dos desfiles dos blocos, Diamantina realizou teste para averiguar a qualidade da água nas quedas d'água e seus poços.

Têm condição de banho as cachoeiras da Sentinela, Cristais, Toca, Água Limpa, Santa Apolônia, Telésforo, Fadas, Raiz, Remédios, Barragem da Extração, Lagoa Azul e Balneário Ribeirão do Inferno. Não têm condições de banho as de Ponte do Acaba Mundo e Riacho das Pedras.



Neste sábado (10) desfilam blocos como o do Guinda, Kussu e Nego Bola 8. A tradicional banda Bat-Caverna, se apresenta na madrugada deste domingo (11), às 2 horas.

Em Congonhas, a cidade dos profetas de Aleijadinho, a aposta é nos blocos e também nas escolas de samba.

Segundo informações da prefeitura, 25 blocos saem às ruas da cidade no Carnaval 2024. Duas escolas de samba, "Casa Imperial da Rosa" e "Jacuba", desfilam na cidade este ano.

O sábado de carnaval na cidade começou às 5h com o bloco "Romper do Alvorada". Saem também o "Zangados", "Pracintucadas" e "Iluminados da Fonte". As escolas de samba desfilam a partir de 20h.