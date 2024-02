Chuveirinho é disputado por foliões em calor de 37°C no Rio

Rio de Janeiro

Sob sol quente no Rio de Janeiro, foliões disputaram espaço em chuveirinho da praia do Flamengo, na zona sul, durante a passagem do bloco Amigos da Onça. "O calor tá demais", grita um rapaz fantasiado de Homem-Aranha, com um macacão colado no corpo.

Os termômetros marcam 37°C por onde passa o bloco.

Foliões se refrescam em chuveirinho da praia do Flamengo, no Rio de Janeiro - Aléxia Sousa/Folhapress

A fisioterapeuta Larissa Paixão sai do chuveirinho e pega uma garrafa de 2 litros de água mineral que pediu para a amiga segurar. "É o jeito para se manter hidratada. Está muito quente. E, graças a Deus, tem esse chuveiro aqui porque aí não precisa entrar no mar e não perde o bloco", disse.

Durante todo o período de folia, o calor deve se intensificar ainda mais na capital fluminense. A máxima pode chegar a 40°C na segunda e na terça-feira de Carnaval na maioria dos bairros.

Segundo o Climatempo, as temperaturas estarão acima da média para esta época do ano na Região Metropolitana do Rio.

Instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera, associadas ao calor, influenciam o tempo. Por causa disso, de acordo com os meteorologistas, podem acontecer pancadas isoladas de chuva entre as tardes e noites destes dias.

"Mesmo se a chuva cair, a gente fica. É bom que refresca", afirmou o folião Daniel Almeida, que disse ter se preparado psicologicamente para encarar o dia todo de blocos.