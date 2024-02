Denúncias de pornografia infantil crescem 77% em meio à difusão de inteligência artificial, diz SaferNet

São Paulo

As notificações de imagens que contêm abuso e exploração sexual infantil, a chamada pornografia infantil, cresceram 77% de 2022 para 2023 e bateram recorde dos últimos 17 anos. É a quantidade mais alta (71.867) desde que a organização SaferNet começou a receber essas denúncias.

Ao todo, os indicadores de violações de direitos humanos e outros crimes, o que inclui a pornogafia infantil, também chegaram ao valor mais alto da série e aumentaram 48,7% de um ano para outro, com 101.313 notificações no ano passado.

É o que apontam dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet divulgados nesta terça-feira (6). Os relatos, links e materiais das denúncias, que são encaminhados ao MPF (Ministério Público Federal) para investigação, começaram a ser recebidos em 2006.

Denúncias de abusos e violações de direitos, incluindo pornografia infantil, cresceram 48,7% no Brasil em 2023 - SirChopin/adobe stock

De acordo com a organização, os fatores que podem explicar os recordes de denúncias são a introdução da IA (inteligência artificial) generativa para criar conteúdos de exploração infantil, a proliferação da venda de pacotes de conteúdo autogerado por adolescentes e demissões em massa nas big techs que atingiram equipes de segurança e moderação das plataformas.

Na lista de crimes denunciados, o que apresentou maior aumento foi o de xenofobia (252%), que passou de 4.030 registros em 2022 para 14.196 em 2023, seguido pela pornografia infantil.

Houve queda nas notificações de racismo (-20,4%), LGBTfobia (-60,6%) e misoginia (-57,6%), esta caracterizada por conteúdos de violência ou discriminação contra mulheres.

O combate a esses tipos de crime é um dos pontos no extenso debate sobre a regulação de plataformas, em frentes como a exigência de moderação de conteúdo e a mudança de mecanismos que favorecem a propagação de ódio.

O recorde anterior de denúncias de abuso e exploração infantil havia sido em 2006, com uma explosão de conteúdos circulando pelo Orkut, então a rede social mais popular do país. Justamente na época do problema, o Google, então dono da plataforma, assinou um acordo com o MPF para entregar informações dos criminosos às autoridades.

Os outros picos da distribuição deste tipo de conteúdo ilegal foram em 2020 e 2021, período das fases mais restritivas da pandemia, que tiveram aumento das interações virtuais e de exposição em ambientes digitais, o que elevou também a quantidade de denúncias.

COMO DENUNCIAR ABUSOS ONLINE

A organização SaferNet tem um canal de denúncias anônimas. Para registrar um caso, é preciso acessar denuncie.org.br, colar o link do endereço da internet que a pessoa acredita que deva ser investigado e seguir os passos indicados na plataforma.

DICAS DE SEGURANÇA PARA PAIS

Fale sobre segurança na internet com crianças de todas as idades quando elas se envolverem em atividades on-line

Avalie e aprove jogos e aplicativos antes de serem baixados

Acompanhe o que seu filho ou filha acessam na internet

Use ferramentas de controle parental oferecidas pelas plataformas e aplicativos que seus filhos acessam

Verifique se as configurações de privacidade estão definidas no nível mais alto para sistemas de jogos online e dispositivos eletrônicos

Estabeleça regras sobre o uso da internet e mantenha os dispositivos eletrônicos em uma sala comum, aberta para todos da casa

Explique que as imagens postadas online estarão permanentemente na internet

A velha regra ‘não fale com estranhos’ também serve para a comunicação virtual

O Instagram tem um guia para pais, disponível neste link

Fontes: Childhood Brasil e SaferNet