Foliões do bloco Quizomba desfilam tema 'Faça amor, não faça guerra' neste sábado no RJ

Rio de Janeiro

O Carnaval ainda não acabou, e foliões foram às ruas do Rio de Janeiro neste sábado (17) para curtir o restinho da festa. Na Lapa, o bloco Quizomba começou seu cortejo por volta das 13h.

O tema deste ano escolhido pelo bloco foi "Faça amor, não faça guerra". E o público do Quizomba seguiu o lema à risca. É o caso cabeleireira Luizi Lemos, 37, e da pedagoga Bianca Gomes, 45, que se fantasiaram de cupido para curtir a folia.

"Vamos espalhar o amor sem dor", disse Gomes.

As amigas Luizi Lemos e Bianca Gomes de cupido no cortejo do bloco Quizomba, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, neste sábado (17) - Camila Zarur/Folhapress

Lemos completa: "Vamos começar a flechar as pessoas agora. Mas a fantasia tem funcionado pra gente".

Para 2024, o Quizomba preparou uma homenagem para MC Marcinho, que morreu no ano passado. O príncipe do funk foi lembrado com a banda tocando seus principais hits, como "Glamurosa" e "Princesa".

O Quizomba faz parte da Liga Amigos do Zé Pereira, coletivo de blocos independentes do Rio. Além da banda formada por percussionistas e instrumentos de sopro, o cortejo apresentou de artistas pernaltas e contou com a participação da cantora de samba Priscila Gouvêa.

Ainda seguindo o tema do bloco, a dentista Adelizi Ribeiro, 41, e o analista de sistema Rodrigo Soares, 43, escolheram o cortejo para comemorar os 17 anos juntos. O casal, que se conheceu no Carnaval, veio de vaca para o Quizomba.

"Amor de Carnaval é o que dura. Nós viemos de vaca profana e vaca apocalíptica, a la Caetano Veloso", explica Soares.

"Estamos trazendo a palavra do Carnaval", completa Ribeiro.

O casal Adelizi Ribeiro e Rodrigo Soares de vaca profana e vaca apocalíptica no bloco Quizomba - Camila Zarur/Folhapress

Criatividade não faltou para o cenógrafo Odair Zani, 56, quando ele pensou em sua fantasia. O seu frango já é um personagem do Carnaval. Ele conta que há anos usa a mesma roupa e criou até um enredo para ela.

"Eu era um frango de despacho, mas consegui fugir do Alto da Boa Vista [bairro da zona norte do Rio] e conheci um grupo de flamingos", brinca o cenógrafo, fazendo referência a seus grupo de amigos fantasiados da ave.

"Aí eu descobri que ninguém ataca flamingo, só frango. Então hoje meu sonho é ser flamingo", finaliza Zani.

Ele conta que, por conta da profissão, tem facilidade de criar fantasias e histórias para o Carnaval. "Como cenógrafo, é aqui que eu meu sinto em casa", afirma.

O frango do cenógrafo Odair Zani, 56, já é um personagem do Carnaval do Rio de Janeiro e neste sábado (17) desfilou no bloco Quizomba - Camila Zarur/Folhapress

Apesar do policiamento reforçado no bloco Quizomba, a reportagem presenciou um grupo roubando celulares dos foliões. O caso aconteceu um pouco longe da corda do cortejo, atrás do trajeto pelo qual o trio havia passado.

Algumas pessoas chegaram a alertar os policiais militares que acompanhavam o bloco. A Folha procurou a PM e a Polícia Civil sobre o número de caso de furto e roubos ocorridos neste sábado, mas ainda não teve retorno.

Anitta se despede do Carnaval no bloco da Poderosa

Ainda no Centro do Rio, a cantora Anitta arrastou uma multidão com o Bloco da Poderosa. A festa lotou a avenida Primeiro de Março. A via tem sido usada pelos megablocos por orientação da prefeitura do Rio.

Desde 2018, o Executivo carioca decidiu mudar os locais dos superdesfiles para a rua no Centro. Antes, eles costumavam acontecer na orla de Copacabana e na avenida Presidente Vargas. A mudança, de acordo com a prefeitura, foi feita para diminuir o impacto no fluxo da cidade.

O cortejo deste sábado foi o último do projeto de Carnaval de Anitta —antes, ela tocou em Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Curitiba, entre outras cidades. A cantora, que homenageou as escolas de samba em seus looks ao longo do Carnaval, decidiu celebrar a Mangueira na roupa de hoje.

O desfile da Poderosa terminou por volta de meio-dia.

A fotógrafa Katia Nunes (à dir.), que incorporou uma sombrinha japonesa em sua fantasia, no cortejo do bloco Quizomba com as amigas Raquel Salles e Tatiana Delgado - Camila Zarur/Folhapress

Calor não dá trégua aos foliões

Apesar da chuva ao longo da semana, o calor não deu trégua neste sábado. Para contornar a canícula, foliões apostarem em leques, chapéus e até em sombrinhas.

"Hoje é o primeiro dia que saí no Carnaval, está muito quente. Só vim mesmo porque amo o Quizomba", conta a fotógrafa Katia Nunes, 56, que incorporou uma sombrinha japonesa em sua fantasia.

Ela e mais duas amigas, a administradora Raquel Salles, 43, e a vendedora Tatiana Delgado, contam que sempre preparam um kit de emergência para levar aos blocos.

"A gente carrega sempre uns 2 litros de água e amendoim. Quando tem uma pausa, a gente come. Assim dá para aguentar bem a festa", conta Salles.

"Já eu prefiro o calor", diz Delgado, que escolheu a fantasia de sol para homenagear o clima quente do verão.