Forte chuva faz São Sebastião emitir alertas de risco de desabamento nesta terça (20)

São Paulo

A Defesa Civil de São Sebastião, no litoral norte paulista, emitiu alertas de deslizamentos para celulares de moradores da região na tarde desta terça-feira (20), quando foram registrados 54 mm de chuva no período de uma hora na parte sul do município, onde estão as praias de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi, Boiçucanga e Maresias.

O volume de água também fez soar a sirene na Vila Sahy, epicentro da tragédia há um ano. O sinal é um alerta para que os moradores deixem suas casas e busquem local seguro, no caso, a escola municipal Henrique Tavares de Jesus com capacidade para abrigar 60 pessoas.

Interior de uma das casas que ficaram abandonadas e ainda não foram demolidas na Vila Sahy, em São Sebastião - Rubens Cavallari - 14.fev.24/Folhapress

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há alto risco de deslizamento de terra para as próximas horas na região. A praia de Juquehy foi a localidade que teve o maior volume de chuvas concentrado, com 74,9 mm em uma hora.

Em uma rede social, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) afirmou que as condições de maré são favoráveis para reduzir o risco de enchentes, já que está na vazante, o que favoreceria a drenagem.

"A drenagem está funcionando, mas não retirando toda a água porque o volume é enorme", disse.

Na madrugada de 19 de fevereiro de 2023, mais de 600 mm de chuva atingiram a cidade, o maior volume já registrado em uma única precipitação no país. Um ano após a tragédia, moradores da Vila Sahy permanecem em imóveis irregulares na encosta.