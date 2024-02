Jovem salva família de enxurrada em Nova Iguaçu (RJ)

São Paulo

Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, flagraram o momento em que um jovem salvou uma mulher e duas crianças de um carro que era arrastado pela enxurrada, na noite desta quarta-feira (21), no bairro Jardim Alvorada.

Marcos Vinicius, 20, estava em um ônibus atingido pela inundação da rua, durante forte chuva na cidade. Arrastado pela água, o carro onde estava a família parou perto do ônibus e o jovem retirou a mulher e as duas crianças antes de o veículo ser levado pela enxurrada.

Momento em que jovem resgata família em Nova Iguaçu - Reprodução/redes sociais

As imagens do salvamento foram compartilhadas nas redes sociais e Marcos é chamado de herói após o resgate. Pouco depois, ele criou uma vaquinha virtual porque a família dele perdeu móveis na inundação.

"Olá, eu sou o Vinícius, herói da cabeça de abacaxi", diz no texto de apresentação da vaquinha, fazendo referência ao corte e à cor de cabelo que usa. Segundo ele, o pai perdeu uma geladeira recém-comprada, com parcelas que ainda não foram pagas. O jovem conseguiu mais de 500 apoiadores em poucas horas.

Nas redes sociais, ele informou que chegou em casa sem ferimentos e precisou ajudar familiares a erguer móveis para escapar da enchente.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu informou que todos os seus funcionários foram para as ruas para socorrer os moradores atingidos pela chuva. Não há registro de mortos ou feridos até o momento. A cidade entrou em estágio de alerta máximo durante a noite e há risco de deslizamentos.

Dois pontos de apoio foram abertos para a população nos bairros Tinguazinho e Morro do DPO.

A prefeitura suspendeu as aulas em nove escolas municipais nesta quinta-feira (22). O mesmo aconteceu com a unidade do Sesi/Senai na cidade. O local ficará fechado após ser afetado pelo temporal.

O prefeito Rogério Lisboa (PL), que está em Brasília, disse que o volume de chuva foi muito acima do esperado na cidade e vários bairros foram inundados. Segundo ele, equipes da prefeitura e da Defesa Civil avaliam as razões da enchente.

Lisboa pediu para as pessoas só saírem de casa nas situações de extrema necessidade e informou que equipes de limpeza estarão nas ruas nas primeiras horas da manhã.

Em Queimados, também na Baixada Fluminense, seis pontos de ajuda à população foram abertos após temporal que atingiu a cidade. As aulas foram suspensas, no período da manhã, em todas as escolas municipais.

Famílias ficaram ilhadas e a Defesa Civil precisou utilizar barcos para fazer o resgate em bairros do município. Segundo o prefeito Glauco Kaizer (Solidariedade), choveu 150 ml na cidade.