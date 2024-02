Com 1.065 km de lentidão, cidade de São Paulo tem pior trânsito do ano

São Paulo

A chuva, que no meio da tarde desta quarta-feira (21) colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, também provocou o maior congestionamento do ano no município.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 19h foram registrados 1.065 km de lentidão. Pela primeira vez no ano, o trânsito ultrapassou a marca de 1.000 km.

O índice, analisado pela CET em parceria com o Waze, considera dados nos 20 mil km de ruas e avenidas da capital.

A zona sul do município tinha o pior trecho às 19h30, com 329 km de lentidão.

Avenida 23 de Maio, em São Paulo; capital paulista teve o maior congestionamento do ano no início da noite desta quarta-feira (21) - Karime Xavier - 3.mai.23/Folhapress

O recorde de congestionamento, desde que foi adotada a metodologia no cálculo no ano passado, foi registrado em 14 de setembro de 2023, com 1.350 km —o engarrafamento também foi provocado pela chuva.

A avenida Alcântara Machado, sentido bairro —na altura do viaduto Guadalajara João Behisnelija, na Mooca, zona leste— chegou a ficar intransitável no meio da tarde desta quarta, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência).

Na mesma região, veículos também não conseguiram passar pela rua da Mooca por volta das 15h30.

No início da noite, trechos intransitáveis foram registrados na avenida Antonio Munhoz Bonilha, na Casa Verde (zona norte) e na rua São Paulo, na Liberdade (centro).

Quem precisou de transporte público também sofreu nesta quarta-feira. Um raio atingiu o sistema elétrico da linha 9-esmeralda do trem de São Paulo por volta das 14h desta quarta-feira, causando lentidão na circulação e superlotação nas estações.

Segundo a ViaMobilidade, administradora da linha, a descarga atmosférica ocorreu na região do Grajaú, extremo sul da capital. Desde então, "a circulação de trens está interrompida entre as estações Primavera-Interlagos e Mendes-Vila Natal," diz a empresa. Ainda não há prazo para resolução.

Mais de 40 ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender o trecho afetado.

Por volta das 19h10 desta quarta, foram identificados pontos de alagamentos na região entre as estações Utinga e Prefeito Saladino, linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), devido às fortes chuvas na região metropolitana, interrompendo a circulação dos trens no trecho.

O sistema Paese, assim como na linha 9, também foi acionado para atender os passageiros nestas estações.