Juazeiro (BA)

Um circo médio para ser montado por cinco pessoas leva até três dias. No de José Fernandes, a mesma equipe conseguia começar de manhã e receber o público à noite. O circense se especializou na engenharia de levantar lona e criou um novo modelo de torres, bem mais prático.

Desde jovem, ainda no circo do pai, Fernandes já comandava a armação, na função chamada de capataz. "Ele era o líder na mudança. Ele que marcava o terreno e onde ia ficar a frente. Fazia toda essa parte", lembra o irmão Washington Barros Silva, 51.

José Fernandes Cardoso da Silva nasceu no dia 6 de janeiro de 1964 e, ainda pequeno, passou a ser chamado de Fernando. Era natural de Penedo (AL), mas a vida foi na estrada, como um bom circense.

José Fernandes Cardoso da Silva (1964 - 2024) - Arquivo pessoal

A infância foi toda no circo do pai, o Iquilone. No picadeiro, começou a apresentar diversos números ainda aos 9 anos. Dominava trapézio, escada giratória e loop. Com 15, já se arriscava no arame e malabares.

Foi na adolescência que uma outra paixão tomou sua atenção, o futebol. Morando em Belo Horizonte, onde o avô residia e todos os irmãos começaram a estudar, entrou para o time de base do Atlético-MG. Mas teve que seguir viagem, pois a mãe não quis deixá-lo quando o circo partiu.

Se tornou referência para os menores. Ensinava aos irmãos os números que seriam apresentados pela família. "Ele era o nosso professor pulso firme", afirma a irmã Cássia Cristina Barros Silva, 49.

Aos 28 anos, Fernando conheceu Adriana Feitosa, que foi assistir a um espetáculo em Teresina (PI). Se casaram e tiveram três filhos. Após se separar, o mais velho seguiu na estrada cuidado pela avó paterna.

Fernando e o irmão Wellington ganharam uma lona do pai e criaram seu próprio circo em 2006, o Ascoly. A sociedade durou cinco anos.

Em 2011, estreou o circo Empoly, do próprio Fernando. Sua lona, que era montada de forma bem rápida, rodou muitos municípios do Nordeste. Foi de Pernambuco ao Maranhão, passou pelo Piauí e fez muito sucesso no interior da Bahia.

O Empoly durou alguns anos, ora independente ora em parceria com outras lonas da mesma família.

O comandante da trupe tinha personalidade forte, os irmãos contam que ele não era de muita conversa e muitas vezes era bruto, mas não guardava raiva. "Ele poderia sair na mão com a pessoa e, dali a meia hora, chamava para tomar um refrigerante", diz Washington.

Fernando, que não bebia nem fumava, morreu aos 60 anos, no dia 21 de janeiro, em decorrência de uma tuberculose. Deixa dez filhos: Fernanda, Brenda, Wilton, Késsia, Alfredo, Isabele, Ingrid, Camila, Priscila e Kaiane.

