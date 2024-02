Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado no Acre

São Paulo

Um sobrinho-neto da ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática) foi assassinado na tarde desta terça-feira (6) em Rio Branco, no Acre, por dois homens que invadiram a casa dele no bairro Taquari. Cauã Nascimento Silva, 19, estava no quarto quando foi atingido por ao menos três tiros.

No final da noite, a ministra lamentou a violência em publicação nas redes sociais. "Com imenso pesar e dor recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado", escreveu.

A ministra Marina Silva durante reunião anual do Fórum Econômico Mundial - Ciaran McCrickard - 16.jan.2024/World Economic Forum

Marina disse que ele foi vítima da criminalidade que destrói vidas de jovens em bairros periféricos do país. "Que Deus sustente e console nossa família", concluiu.

A ministra recebeu a solidariedade do senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade-AP) e das deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Benedita da Silva (PT-RJ).

A DHPP (Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa) do Acre vai investigar o caso. Segundo testemunhas, os homens que atiraram em Cauã fugiram em uma moto.

Há uma semana o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, e o diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior, Pedro Paulo Buzolin, reuniram-se com uma equipe da Polícia Judiciária da Força Nacional para discutir o fortalecimento da DHPP na repressão aos homicídios em Rio Branco.