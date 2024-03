Com 34,3°C, São Paulo iguala temperatura recorde de março e o dia mais quente do ano

São Paulo

Com as onda de calor que atinge as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, a cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira (15) a temperatura de 34,3°C, igualando o recorde histórico do mês de março e também as duas maiores deste ano, em 8 e 9 de janeiro.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a marca foi registrada na estação do Mirante de Santana, na zona norte, às 15h.

Fila de frequentadores em um bebedouro no interior do parque do Ibirapuera, em um domingo quente e com sol em São Paulo - Alf Ribeiro - 24.set.23/Folhapress

A última vez que a temperatura na cidade atingiu 34,3°C havia sido em março 2012. Como a onda de calor ainda está com força total na região, a previsão é que esta marca seja batida neste sábado (16), quando poderá atingir os termômetros podem apontar 35°C.

Em relação a este ano, apenas dois dias tiveram temperatura tão alta na capital paulista, em 8 e 9 de janeiro, no auge do verão

Já a maior máxima absoluta, aquela temperatura registrada em um único local, ocorreu na estação meteorológica automática do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, localizada na Mooca, zona leste, com 35,7°C. Esta não foi a maior máxima absoluta do ano.

Se o calor está forte na capital, está ainda mais no interior. Das seis maiores temperaturas registradas pelo Inmet nesta sexta no país, três são no estado de São Paulo. A maior foi em Paranaponema (PR), com 39,3°C. Depois, vieram Jardim (MS), com 39°C, Valparaíso (SP) e Marechal Cândido Rondon (PR), com 38,9°C, Dracena (SP), com 38,8°C, e Rancharia (SP), com 38,7°C.

De acordo com o mapa das estações meteorológicas do instituto, às 15h várias outras cidades paulistas registravam marcas acima dos 36°C, principalmente, nas regiões central, norte e oeste do estado.

O alerta amarelo de perigo potencial do Inmet, quando há risco à saúde pelas temperaturas 5°C acima da média, está em vigor até 18h de domingo, o que mantém a previsão de possível recorde.