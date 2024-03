Chuva derruba muro do Cemitério da Consolação e causa transtornos em São Paulo

São Paulo

O temporal que castigou a capital paulista na terça (5) ainda causa transtornos cidade na manhã desta quarta (6). Segundo a Defesa Civil estadual, choveu cerca de 85 mm em duas horas, afetando principalmente as regiões central e leste.

O muro do cemitério da Consolação, na região central, caiu por volta das 22h, após uma árvore de grande porte tombar e atingir a estrutura. Os escombros ficaram espalhados pela rua Mato Grosso. O local está isolado e uma equipe realiza a retirada do entulho na manhã desta quarta.

Rua Mato Grosso interditada após queda do muro do cemitério da Consolação, na região central - Reprodução/TV Globo

De acordo, com a Consolare, concessionária que administra o cemitério, nenhum jazigo foi atingido.

O Cemitério da Consolação é tombado e, segundo a concessionária, há um plano de restauro em andamento, seguindo os procedimentos dos órgãos competentes. O projeto contempla a reforma dos muros e dos dois pórticos de entrada do cemitério. A empresa diz que aguarda a aprovação dos órgãos de patrimônio para dar início às obras.

Em fevereiro, os muros dos cemitérios do Araçá, no Pacaembu, e da Vila Formosa, na zona leste, também caíram.



Na Rua Paim, na Bela Vista, também na região central, um deslizamento de terra atingiu a obra da linha 6-laranja do metrô, acarretando no colapso de um muro e a abertura de uma cratera. Um veículo que estava estacionado próximo ao local foi arrastado e caiu no buraco, de acordo com a Defesa Civil. Engenheiros da obra, funcionários da Enel, e da Sabesp estiveram no local.

A reportagem pediu esclarecimentos à Acciona, concessionária da linha 6-laranja, na manhã desta quarta, mas eles não se pronunciaram até a publicação deste texto.

Veículo dentro de cratera aberta em obra da linha 6-laranja do metrô, na praça 14 Bis, na região central de SP - Fábio Vieira/FotoRua/Folhapress

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez árvores caíram na capital durante a chuva de ontem. Dos 37 pontos de alagamentos registrados na terça, o do elevado presidente João Goulart (Minhocão), próximo à avenida Pacaembu, ainda estava ativo —mas transitável— na manhã desta quarta.

Os bombeiros também retomaram as buscas por um homem de 42 anos que caiu em um córrego na rua Francisco de Góes Araújo, no Jardim Lourdes, na zona leste, e segue desaparecido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas caíram no córrego. Além do homem que está desaparecido, uma mulher, que não teve a idade revelada, foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal Júlio Tupy. Seu estado de saúde não foi informado.

Nesta quarta, o dia será marcado por nebulosidade e pancadas de chuva mais generalizadas a qualquer momento do dia, alerta a Defesa Civil. Essas chuvas virão acompanhadas por raios e vento.