Chuva coloca cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

São Paulo

As zonas leste e norte, e parte do centro da cidade de São Paulo, foram colocados em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde desta terça-feira (5) por causa da chuva.

O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, às 17h27, e se estende também à marginal Tietê.

Às 18h45 o estado de atenção foi estendido para toda a cidade, com alerta especial para o Jaçan~´a, na zona norte, onde havia a iminência de transbordamento do córrego Paciência, na avenida Edu Chaves.

De acordo com o órgão municipal, áreas de chuva formadas pelo calor e a umidade passaram a atuar na cidade com forte intensidade, mas de forma isolada e com lento deslocamento.

Nuvens carregadas no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo - Pedro Queiroz - 5.fev.24/Folhapress

Às 17h, a temperatura máxima registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na estação automática de Santana, zona norte, foi de 31,7°C.

No interior paulista, os termômetros marcaram 36.9°C em Presidente Prudente e 35.6°C em Lins, de acordo com a Defesa Civil estadual.

"Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As próximas horas, inclusive o período da noite, seguem com tempo instável", afirma o CGE.

No início da noite, as ruas Chico Pontes e Coronel Marques Ribeiro, na região da Vila Maria, zona norte, estavam intransitáveis.

No centro, a alameda Barão de Campinas e a avenida Duque de Caxias, no bairro Campos Elíseos, alagou no começo da noite, assim como a região da praça da República.

Carros também não conseguiram subir a rua Manoel Dutra, a partir da avenida 9 de Julho, na Bela Vista.

Às 18h, a cidade registrava 705 km de lentidão no trânsito, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Conforme o CGE, a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, com atuação mais significativa sobre o oceano, vai fortalecer as instabilidades sobre o continente, pelo menos até esta quarta-feira (6).

"Além da previsão de chuva a temperatura diminui, amenizando o calor observado nos dias anteriores", diz o CGE.

A previsão é que nesta quarta a temperatura não deverá passar dos 26ºC na capital paulista, Também podem ocorrer pancadas de chuva, com maiores volumes à tarde e à noite.