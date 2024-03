Ex-atirador de elite do Bope é baleado em assalto no Rio

São Paulo

O coronel João Jacques Busnello, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi baleado duas vezes no tórax durante um assalto na tarde desta segunda-feira (4). Ele estava em uma moto na avenida 24 de Maio, no Riachuelo, zona norte do Rio. A moto foi levada por dois criminosos.

As imagens de uma câmera de segurança mostram que o coronel estava parado na entrada de um beco na avenida quando foi abordado. Os bandidos o revistaram e ele foi baleado quando tentou fugir da abordagem.

O coronel João Jacques Busnello em palestra - Reprodução/Instagram

Busnello foi internado no Hospital Pasteur, no Méier, também na zona norte. O estado dele não foi informado.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, o coronel foi o 13º agente de segurança baleado no Rio em 2024. Três morreram e dez ficaram feridos.

Atirador de elite, ele já passou pelo Bope e vários batalhões Polícia Militar. Em 2009, Busnello baleou um criminoso que mantinha uma refém em uma farmácia na Vila Isabel.

A comerciante Ana Cristina Garrido, que era ameaçada com uma granada e foi resgatada pelo policial, afirmou nas redes sociais que ele foi o seu salvador.

"Você vai ficar bem, meu amigo. Deus está no controle", disse.

O coronel disputou a eleição para deputado federal em 2022 e não foi eleito. Na campanha, ele prometia "colocar bandido que usa fuzil na cadeia por 50 anos".