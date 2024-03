São Paulo

Autor de 15 livros e membro da Academia Goianiense de Letras, na qual ocupava a cadeira 32, criada para recebê-lo, o jornalista Hélio Rocha dedicou sua vida profissional ao ofício da escrita. Ele morreu de infecção generalizada aos 83 anos, na última terça-feira (5) na capital de Goiás, onde estava internado para tratar de uma infecção urinária.

Rocha foi editor do jornal O Popular, uma das publicações locais de maior circulação, e um dos fundadores do jornal Diário da Manhã. No primeiro, publicou por 40 anos notícias sobre os bastidores da política local na coluna Giro. Os leitores do jornal Opção, que circula em Goiânia, também puderam ler os textos de Rocha ao longo de sua carreira.

Hélio Rocha (1940 - 2024) - Reprodução/Facebook/ Câmara Municipal de Jataí

Um de seus últimos textos publicados no jornal Opção, em 2022, criticava o transporte público da cidade. Em O Popular, ele publicava editoriais diários.

Nascido em Corumbá de Goiás, cidade localizada a 113 km da capital goiana, começou na carreira aos 19 anos. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou nas revistas Manchete e Fatos e Fotos. O escritor também se formou em ciências sociais pela Universidade Federal de Goiás.

Entre seus livros publicados, "Os Inquilinos da Casa Verde - Governos de Goiás de Pedro Ludovico a Maguito Vilela" é um dos mais citados pelos seus leitores nas redes sociais. Nele, Rocha detalhou os bastidores das gestões dos governadores que ocuparam o Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás.

Sua paixão pelo futebol o inspirou a escrever o livro "Verde que te Quero Verde" sobre a história do Goiás Esporte Clube. O clube prestou homenagem. "Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos de Hélio. Que Deus conforte seus corações", diz a nota.

O jornalista também publicou os livros "JK para a Juventude", "Rádio Brasil Central - 60 Anos no Ar", "Farmacêutico Profissional a Serviço da Vida", "Sete Décadas de Goiânia", "Goiânia 75", "90 Anos - Coletânea de Pensamentos", "Folhetim Político - Historietas do Folclore Político Goiano - Crônicas" e "Tu és Pedro", sobre a vida de Pedro Ludovico, o fundador de Goiânia.

Rocha foi homenageado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) no dia seguinte a confirmação da morte. "Um dos mais respeitados nomes da imprensa de Goiás", escreveu o político em uma rede social.

O jornalista foi casado por 58 anos com a professora Joana Maria Félix Lousa e Rocha, falecida no ano passado. Ele deixa três filhos, cinco netas e três bisnetos.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

