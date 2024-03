São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), cumpriu a promessa e sorteou nesta quinta-feira (29) sete filhotes de cães de raça para seus seguidores. O anúncio havia sido feito no dia 13 e provocou reações.

Na ocasião, Caiado disse que tomou a decisão após receber muitos pedidos de doação. Ele foi criticado pela atitude e lembrado que abrigos estão cheios de animais à espera de um lar.

Ronaldo Caiado ao anunciar em rede social o sorteio de filhotes de cães para seguidores - @ronaldocaiado no Instagram

Agora, ao anunciar os ganhadores, o governador citou quatro grupos de protetores para que os seguidores, "tendo interesse, possam adotar um cachorro".



Foram sorteados três machos e duas fêmeas da raça fox paulistinha e um casal de malinois. Caiado afirma que 54 mil pessoas no estado demonstraram interesse e participaram do sorteio.

A entrega dos animais será feita em Goiânia, mas a data não foi confirmada. O governador afirma que, como alguns não atingiram 45 dias, precisam cumprir o processo de desmame e para garantir que tenham saúde.

Caiado voltou a afirmar que tem carinho pelos seus animais, criados em uma fazenda. Quando anunciou que faria o sorteio, disse que os filhotes seriam entregues para aqueles "que forem mesmo apaixonados" por animais. "Vocês sabem que sou ciumento com meus cachorros", afirmou ele em vídeo onde aparecia cercado por filhotinhos.

Após anunciar os sete ganhadores, o governador anunciou o sorteio de uma "lista reserva", caso algum dos beneficiados não possa mais acolher o animal. E afirmou, sem dar detalhes, que essa lista tem prioridade "em próximos sorteios".

"Muito obrigado a todos que tiveram interesse em adotar um dos sete filhotes! Nossa equipe entrará em contato com as pessoas sorteadas. E se você não ganhou, pode entrar em contato com uma das organizações de proteção animal citadas na live para mudar o destino de um cachorrinho ou um gatinho: @grupomiauauau, @sosanimalgo, @lardosanimaisgoiania, @vidalata", diz legenda na publicação do governador.

Nos comentários, seguidores voltaram a criticar o sorteio e demonstraram preocupação com o futuro dos animais, enquanto outros elogiaram.

"Parabéns pela iniciativa de divulgar as ONGs de proteção, embora a gente não concorde com o sorteio de animais. Os governos e prefeituras precisam apoiar as ONGs e os protetores independentes", diz um perfil. "Agora torcer para que essas pessoas cuidem bem", escreveu uma seguidora. "Animal não é só ter e nem deixar jogado quando se tem. Ele tem que fazer parte da sua família", escreveu outra. "Muitos cães aguardando serem adotados, inúmeros também abandonados nas ruas", concluiu uma mulher.

Quando anunciou o sorteio, Caiado estabeleceu regras: disse que o candidato deveria ser morador do estado, seguir o governador nas redes sociais, comentar a publicação e "ser apaixonado por cachorro".

"Sortear cachorro. Que desastre", comentou uma mulher na ocasião. "Animais não são objetos para serem distribuídos em sorteio. Sem falar que o estado deveria há anos ter um programa direcionado aos animais de rua", escreveu uma mulher. "Por que não vai nos abrigos lotados oferecer também?", disse outra.

Não há uma lei nacional sobre o tema, mas alguns municípios no país proíbem a distribuição de animais como sorteio ou brinde.



Em Goiás, Anápolis, foi sancionada em 2021 lei que proíbe o uso de animais como prêmio, sob pena de multa. No Rio de Janeiro, foi sancionada no ano passado lei municipal que proíbe a distribuição de animais como brinde, rifa ou sorteio em eventos, assim como permutá-los entre si ou por objetos em Petrópolis.

