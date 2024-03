São Paulo

O professor Jáder dos Reis Sampaio foi um kardecista fervoroso. Tanto que inseriu isso em sua carreira acadêmica, criando um curso de psicologia, sua área, e senso religioso na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Formado naquela mesma instituição de seu estado natal, sempre sonhou em fazer carreira nela. Conseguiu, e colecionou admiradores.

Delba Barros, também docente da UFMG, ressalta a generosidade do amigo, tanto com os colegas quanto com os alunos. "Ele era muito exigente, mas muito disponível, sendo homenageado várias vezes pelas turmas de formandos", diz.

"Certa vez, não mediu esforços para auxiliar a família de um estudante a trazê-lo de volta do exterior, onde ele havia tido um problema", conta. "Foi uma pessoa encantadora. No campo da religião, ele mantinha relações respeitosas com evangélicos, como eu, e com católicos, por exemplo."

A professora Miriam Hermeto conhecia Jáder ainda mais profundamente. Os dois se conheceram há 30 anos, ainda durante a graduação, e cultivaram amizade "sincera, fiel, respeitosa".

Ela declara que eles partilharam o início de construção do campo de pesquisa de história do espiritismo no Brasil. "Pesquisamos juntos e, quando eu saí, o orgulho de vê-lo seguir na lida sempre esteve comigo, em cada curso, descoberta, livro, congresso, artigos seus.".

Além do trabalho na universidade, Jáder também participou ativamente da divulgação do espiritismo, fosse em palestras, participações em congressos nacionais e internacionais e em programas no canal Espiritismo.net.

Ele também atuou na Associação Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte, e na Liga de Pesquisadores do Espiritismo – LIHPE, publicando uma série intitulada "Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo" e o mais recente "Novos Estudos sobre a Reencarnação". Participou ainda da organização da coleção "Espiritismo na Universidade" e "Voluntários – um estudo sobre a motivação de pessoas e a cultura em uma organização do terceiro setor".

Jáder abandonou a carreira acadêmica em 2011, em decorrência de problemas renais graves descobertos seis anos antes. Ele fazia hemodiálise três vezes por semana e aguardava na fila do transplante desde então.

No início de fevereiro, depois de 19 anos de espera, ele conseguiu o rim compatível para o transplante. O órgão, porém, não funcionou, e outras complicações surgiram. Ficou internado.

Mesmo com os problemas, o professor fez do cotidiano dos procedimentos uma rede de solidariedade e uma luta pela saúde coletiva. E não perdeu a alegria de viver.

Jáder dos Reis Sampaio morreu no primeiro domingo deste mês (3), aos 58 anos. Deixa a viúva, Tatiana, e as filhas Carolina e Júlia.

