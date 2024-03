Mulher é espancada e morta, em Lorena (SP), e ex-namorado é investigado

Recife

Uma mulher foi morta após ser espancada no sábado (16) em Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O ex-namorado dela é suspeito e investigado pelo crime.

Elda Mariel Aquino Fortes foi encontrada morta pela mãe dentro de casa, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro da cidade, pela manhã. A vítima tinha 29 anos de idade.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. Quando chegou ao local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) detectou a morte. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Elda Mariel Aquino Fortes, 29, foi encontrada com ferimentos no rosto - Reprodução/Redes sociais

A mãe da vítima relatou aos policiais que a mulher morava em um quarto separado no mesmo terreno em que ela reside.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com ferimentos no rosto e estava deitada no chão.

De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha afirmou que o ex-namorado da mulher, um homem de 22 anos que não teve a identidade divulgada, foi visto próximo ao local do crime. Ele é investigado.

Em janeiro, Elda fez um boletim de ocorrência contra o rapaz por violência doméstica. Ela também tinha medida protetiva em vigor contra o homem.

A corporação solicitou exames periciais ao Instituto de Medicina Legal e ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia de Lorena.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e foi submetido a necropsia. O sepultamento aconteceu na manhã deste domingo em Lorena.

Em nota, a Santa Casa de Lorena lamentou a morte de Elda Mariel, que era técnica de enfermagem na maternidade da unidade de saúde.

"Dedicada e comprometida com o bem-estar dos nossos pacientes, Elda deixa um legado de amor, cuidado e profissionalismo em sua trajetória na Maternidade SUS, da Santa Casa de Lorena, desde fevereiro de 2022", diz a publicação da instituição nas redes sociais.