Passarinhos, sinuca e cerveja aproximaram Lessa e irmãos Brazão, suspeitos no caso Marielle

Rio de Janeiro

Os suspeitos de planejar e executar a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) se conheceram num ponto de encontro de criadores de pássaros no qual bebiam e jogavam sinuca no início dos anos 2000, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O encontro foi relatado pelo ex-PM Ronnie Lessa, apontado como executor do crime, em depoimento que integra o acordo de colaboração premiada.

À Polícia Federal, o delator contou como o PM Edmilson de Oliveira, o Macalé, morto em 2021 numa emboscada nunca esclarecida, foi o pivô do contato com o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) e seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), suspeitos de terem encomendado o crime anos depois.

De acordo com Lessa, Macalé o convidou para visitar a casa de Jorge Santhiago Santos Geraldo, ponto de encontro de criadores de pássaros no Tanque, bairro da zona oeste. O imóvel ficava em frente a um haras da família Brazão.

Chiquinho Brazão, Ronnie Lessa e Domingos Brazão; os três estão presos acusados de envolvimento na morte de Marielle Franco - Montagem com Divulgação/Agência Câmara, Polícia Civil do RJ e Alerj

O ex-PM relatou que passou a frequentar o local mais de uma vez por semana, mais interessado na cerveja e na sinuca do que nas conversas sobre pássaros. Os interessados nas aves eram Macalé e Chiquinho, que conheceu no local.

"Então quer dizer... Aquele ambiente de passarinho, cavalo e mata. [...] Aquele ambiente era uma coisa bacana até para respirar. Virou uma frequência. O Macalé, passarinheiro nato... Eu me aventurava a ter um passarinho ou outro, mas meu negócio era mais beber cerveja e jogar sinuca. Nesse ambiente eu conheci os Brazão, os irmãos", disse Lessa.

A PF localizou a mulher de Santhiago, que confirmou a presença de Lessa no local naquele período.

"Chamou a atenção da equipe de investigação a reação de Rosimeri [Geraldo] ao ser questionada se já tinha sido tutora de um Mastim Napolitano de nome Zeus [mencionado por Lessa na delação]. Num misto de surpresa e emoção, decorrentes da saudade do animal que já falecera e da curiosidade de como a equipe sabia de tal fato, a depoente confirmou.

O relatório sobre a investigação do homicídio também aponta como Chiquinho mantém interesse por pássaros, seguindo criatórios das aves nas redes sociais.

A polícia também aponta como uma prova de corroboração o fato de Macalé ter sido morto quando guardava duas gaiolas dentro de seu veículo.

O relato foi feito para explicar tanto a razão de ter sido procurado pelo Brazão para executar o crime, como pela necessidade de intermediação de Macalé para esse encontro.

"O Macalé era amigo dels [Brazão]. O Macalé cavalgava com eles. Eu nunca cavalguei com eles. O Macalé continuou nessa situação de passarinho desde sempre, e eu não. Eu não tinha paciência para isso. Eu nem sabia nem limpar passarinho. Às vezes ficava sujo", disse Lessa à PF.

O relatório não descreve novos encontros entre Lessa e os Brazão até o segundo semestre de 2017, quando, segundo a PF, o ex-PM é contactado por Macalé para encontrar os irmãos e discutir o plano para matar Marielle.

Lessa foi preso em março de 2019 sob acusação de executar a vereadora e seu motorista Anderson Gomes. O ex-PM decidiu firmar acordo de colaboração premiada no início deste ano, na qual acusou os irmãos Brazão de encomendar o crime. Os dois negam envolvimento no homicídio.

