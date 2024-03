Policial civil reage a assalto e mata suspeito na zona sul de São Paulo

São Paulo

Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto ao ser abordado por quatro homens em duas motocicletas na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29). Um dos suspeitos morreu e outro ficou ferido.

Os outros dois assaltantes conseguiram fugir. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o policial, de 47 anos, estava com a esposa em um carro estacionado na rua Delmira Ferreira, no Alto do Ipiranga, por volta das 21h45. Eles tinham acabado de sair do prédio onde moram e estavam arrumando alguns itens dentro do carro quando os assaltantes chegaram e os abordaram.

Movimentação da polícia após a tentativa de assalto no Alto do Ipiranga, zona sul de São Paulo, nesta quinta (29); policial civil reagiu e matou suspeito - Reprodução/TV Globo

O policial reagiu e trocou tiros com os suspeitos, ainda segundo a pasta

Um deles, ainda não identificado, foi socorrido e levado para o Hospital Heliópolis, mas morreu. Outro, de 18 anos, foi preso após dar entrada no hospital com o ferimento causado pelo disparo.

Com os criminosos foi apreendida uma arma de fogo, afirma a SSP. O caso foi registrado como tentativa de roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa).