São Paulo deve ter volta do calor esta semana

São Paulo

Depois de um feriadão com dias nublados e amenos, as temperaturas voltam a subir nesta semana na cidade de São Paulo.

Neste domingo (31) de Páscoa, o sol aparece entre nuvens e a temperatura deve subir ao longo do dia, com mínima prevista de 18°C e máxima de 29°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A chegada da brisa marítima no fim da tarde deve aumentar a nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

Vista geral do centro da cidade de São Paulo (SP) - Eduardo Knapp - 4.mar.2024/Folhapress

O órgão da prefeitura prevê cenário semelhante para a segunda-feira (1º), com mínimas oscilando em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 28°C.

Nos dias 2 e 3 de abril, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de sol entre muitas nuvens em São Paulo, mas sem ocorrência de chuva. A temperatura mínima deve ser de 19°C e a máxima de 28°C, na terça-feira, e 26°C na quarta.

De acordo com o CGE, março deve terminar com temperaturas ligeiramente acima do esperado e chuva abaixo da média histórica na capital paulista. Até sábado (30), dados do CGE indicavam acúmulo de 138,6 mm, o que corresponde a 77,6% do esperado para o mês.

A chegada do outono, iniciado no dia 20 de março, deve trazer menos calor e chuva para a cidade do que o registrado durante os últimos meses. Este verão foi o terceiro mais quente já registrado pelo Inmet em São Paulo, e o mais quente em dez anos, com média de 30,1°C.

Para abril, a média de precipitação esperada pelo CGE é de 63,1mm.

No Brasil, a estimativa para o outono produzida pelo Inmet e pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indica que as temperaturas podem ficar 1°C acima da média em parte do Sudeste, em praticamente todo o Norte (onde a variação pode chegar a 2°C) e Centro-Oeste e em grande parte do Nordeste.