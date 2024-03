Secretário de Nova Odessa (SP) morre e prefeito fica ferido em acidente na Bandeirantes

São Paulo

Um acidente na rodovia dos Bandeirantes provocou a morte do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa (SP), Eduardo Mota, e deixou ferido o prefeito da cidade, Leitinho (PSD), na noite desta segunda-feira (25).

O carro no qual eles estavam colidiu com cavalos soltos na pista por volta das 21h15, no km 109 —altura de Hortolândia. Eles retornavam de uma agenda na capital paulista.

Carro no qual estavam o secretário e o prefeito de Nova Odessa (SP) - Reprodução/EPTV

Mota dirigia o veículo e morreu com a colisão, enquanto Leitinho foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré, com escoriações. Ele segue internado em estado estável.

Outros dois veículos atingiram os animais, mas nenhum passageiro ficou ferido.

Em nota, Leitinho lamentou o acidente e pediu orações pela "trágica morte do amigo Eduardo Mota".

O prefeito de Nova Odessa também determinou luto oficial de três dias na cidade.

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), em pé, com o secretário Eduardo Mota - Reprodução/Facebook

Eduardo Luís da Silva Mota tinha 68 anos e deixa filhos e netos. Ele foi empresário e comunicador antes de assumir o cargo de secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social.

O velório de Mota começou às 13h no Paço Municipal, no centro de Nova Odessa, e o sepultamento estava marcada para as 17h, no Cemitério Municipal.