Vítimas fatais das chuvas no RJ são identificadas; duas crianças morreram

Petrópolis (RJ)

O número de mortos no Rio de Janeiro por conta das chuvas subiu para oito no final da tarde de sábado (23). Sete vítimas, entre elas duas crianças, tiveram suas identidades confirmadas pela Polícia Civil.

O corpo de um adolescente foi encontrado em um rio de Teresópolis, na região Serrana, e ainda não foi identificado.

Em Petrópolis, também na serra, quatro pessoas da mesma família morreram devido a um desabamento. São elas Beatriz Silva Lima, 25, que estava grávida; Maria Lucia Casemiro Lima, 66; Lukas Willian da Silva Lima Justino, 9, e Douglas José de Souza da Silva, 24.

A filha de 4 anos do casal Douglas e Beatriz, foi resgatada viva. Segundo bombeiros, o pai utilizou o corpo como um escudo para proteger a filha. Ele morreu no local.

Moradores e animais são retirados de escombros em Petrópolis, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

A família morava no bairro Independência. Após ser localizada com o auxílio de um cão farejador, a menina foi levada nos braços de um bombeiro para a ambulância. Os socorristas e vizinhos se emocionaram e se abraçaram.

"Escutei o barulho, corri de casa. Foram três casas que desabaram. Ainda ajudamos no resgate de duas pessoas", disse o vizinho Marcio Amorim, 58. Outras duas pessoas da mesma família estão no hospital.

Em Teresópolis, os bombeiros confirmaram a morte de um menino de 8 anos, identificado como Kayke dos Santos Silva. Ele também foi vítima de um desabamento.

Na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Carlos Roberto Mota Chagas, 55, morreu após o caminhão que dirigia cair em um rio. Já em Arraial do Cabo, ainda na manhã de sexta-feira (22), Kelwen Ramos, 19, morreu após ser atingido por um raio na praia, segundo testemunhas.

"Queria me solidarizar com as famílias das vítimas que perderam seus entes queridos lá no alto da Independência", disse o prefeito Rubens Bomtempo, em entrevista coletiva. Ele afirmou também que a menina resgatada está sendo cuidada pela rede pública de saúde.

Também em entrevista a jornalistas, o governador do RJ, Cláudio Castro afirmou que recebeu telefonemas do governo federal, mas por enquanto avalia que não o estado não precisa de auxílio.

O Cemaden (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) escreveu, em nota, que "está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário".

A previsão meteorológica é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a forte em todo o estado a qualquer momento, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado. Os ventos estarão predominantemente moderados, com possibilidade de rajadas moderadas a fortes.

O Cemadem informou que o risco hidrológico é muito alto nos municípios de Bom Jesus Do Itabapoana, Campos Dos Goytacazes, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro e Teresópolis.

Após uma onda de calor no estado, Castro decretou ponto facultativo na sexta por conta da previsão de chuva forte.

A previsão do tempo para o fim de semana fez com que os municípios fluminenses antecipassem medidas de atendimento à população.