Após seis anos, obras do trecho norte do Rodoanel recomeçam nesta quinta (25)

São Paulo

As obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas (SP-021) serão retomadas nesta quinta-feira (25), após seis anos de paralisação. Em nota, o Governo de São Paulo afirma que os trabalhos vão concluir um dos principais sistemas viários da capital.

"Com seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual da Via Appia e investimento estimado em R$ 2,5 bilhões, as obras devem gerar mais de 10 mil empregos até a conclusão", diz a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Túnel no trecho norte do Rodoanel Norte, em São Paulo - Bruno Santos 29.jun.23/Folhapress

A construção do trecho norte do Rodoanel foi iniciada em 2013 e está paralisada desde 2018. A obra foi orçada inicialmente em R$ 4,3 bilhões, mas, até 2019, já tinha consumido cerca de R$ 6,85 bilhões, tendo se tornado alvo de investigação por suspeitas de superfaturamento e corrupção.

As empreiteiras que integravam os consórcios, como Coesa (ex-OAS) e Mendes Júnior, foram fortemente atingidas financeiramente pela operação Lava Jato, entraram em recuperação judicial e foram declaradas como inidôneas pela União.

Em março de 2023, o consórcio Via Appia venceu a concessão para a conclusão das obras do trecho. O contrato foi assinado em agosto.

O trecho norte do anel viário tem 44 km de extensão, entre as cidades de Arujá, Guarulhos e São Paulo. A obra ajudará a desafogar o trânsito na marginal Tietê. Ao todo, o Rodoanel terá cerca de 176 quilômetros de extensão.

Segundo a gestão Tarcísio, a expectativa é que o Rodoanel Norte melhore a infraestrutura viária e logística na Grande São Paulo, como também reduza o tempo das viagens e a poluição atmosférica e sonora.

O novo trecho também vai facilitar o acesso ao Porto de Santos e deve ampliar a capacidade de escoamento das exportações e importações nacionais.

A obra será dividida em duas etapas. Na primeira, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com previsão de entrega para setembro de 2025. No segundo da Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, com conclusão até setembro de 2026.

Na etapa atual, as obras começam pelo primeiro trecho com a limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação e abertura de acessos, além da construção e complementação de quatro viadutos que interligam a Dutra ao início do trecho norte do Rodoanel.