Bolivianos são presos acusados de engolirem drogas em viagem de ônibus a SP

São Paulo

Uma ação da Polícia Militar que começou neste sábado (13) resultou na prisão de imigrantes bolivianos acusados de ingerirem cápsulas com drogas durante viagem de ônibus a São Paulo. O grupo detido estava em um veículo com placas da Bolívia que seguia em direção ao Brás, no centro de São Paulo, segundo a investigação.

O ônibus foi parado na rodovia Raposo Tavares após uma denúncia de que transportava entorpecentes.

Ônibus interceptado por policiais militares na rodovia Raposo Tavares - Divulgação/Polícia Militar

Conforme o registro da Polícia Militar, ao qual a Folha teve acesso, o ônibus foi abordado em duas ocasiões. A primeira por policiais militares do 42° Batalhão de Polícia Militar do Interior na altura da cidade de Presidente Venceslau (SP). Naquele momento, houve revista e foram achadas porções de cocaína –os responsáveis foram conduzidos para uma delegacia.

No distrito, um dos envolvidos relatou que alguns passageiros haviam ingerido drogas. Naquela altura, no entanto, o ônibus já havia seguido viagem.

O veículo foi então abordado novamente, desta vez por policiais militares do 32° BPM/I, na rodovia Raposo Tavares, na altura de Maracaí (SP).

Parte dos passageiros, segundo os policiais, confessou ter ingerido drogas. Cães da polícia farejaram e encontraram mais drogas em poltronas vazias do veículo.

Cerca de 40 passageiros foram levados para a penitenciária de Assis (SP), onde passaram por scanner corporal para a busca das drogas no organismo. Após a identificação dos entorpecentes, eles foram conduzidos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Assis, para que pudessem expeli-los.

Segunda a polícia, somente uma mulher expeliu 74 porções. Um homem, outras 46 —e ainda carregava no bolso 35 porções de drogas. Um outro passageiro expeliu 73 porções e continuava com outras mais no organismo. Um terceiro tinha 50 dentro do seu corpo.

A lista de passageiros presos também inclui um homem que expeliu 47 porções —e precisava expelir outras ainda— e outros dois que expeliram 46 e 43 porções. O total de porções foi estimado em cerca de 380.

Drogas localizadas no interior do ônibus que pretendia chegar à capital paulista - Divulgação/Polícia Militar

Parte dos detidos ainda aguardava o fim do procedimento médico neste domingo (14), para terminar de remover as drogas do interior do corpo.

Os policiais também apreenderam um tablete com 1 kg de entorpecente escondido na roupa íntima de uma mulher.

Os detidos seguiam escoltados pelas equipes policiais do 32º BPM/I na UPA de Assis/SP.

O capitão Alexandre Guedes, porta-voz da PM, ressaltou que a ingestão de drogas para transporte pode levar à morte, uma vez que as cápsulas podem se romper dentro do organismo, causando uma overdose.

Após expelirem todos os pacotes, os detidos serão encaminhados para a sede da Polícia Federal de Marília (SP).

Segundo a PM, o caso será encaminhado à PF pois os bolivianos alegam ter trazido a droga da Bolívia, passado por Corumbá (MS) e então adentrado o estado de São Paulo com o objetivo de chegarem na capital paulista.