Deputada do MA diz que mulher deve submissão ao marido e propõe solenidade 'com machos'

A deputada estadual do Maranhão Mical Damasceno (PSD) afirmou durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do estado nesta quarta-feira (17), que "a mulher deve submissão ao marido" e que "o homem é o cabeça da família".

As frases foram ditas enquanto ela defendia um requerimento de sua autoria para a realização de uma sessão solene em 15 de maio em alusão ao Dia da Família.

Ao falar sobre o assunto, ela propôs que a sessão solene seja feita "com machos". "Veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens, para mostrar à sociedade que o cabeça da família é o homem. Então, nós vamos encher esse plenário aqui, no dia 15 de maio, de macho", sugeriu ela.

A deputada acrescentou que "a mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido, doa a quem doer."

"Porque as feministas defendem que têm esse direito de igualdade. Elas querem estar sempre numa guerra contra o homem", continuou ela, ao microfone. Dos 42 assentos da Assembleia Legislativa do Maranhão, 11 são ocupados por mulheres na atual legislatura.

A deputada estadual Mical Damasceno (PSD) foi reeleita em 2022 para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Ao final de seu discurso, Mical se dirigiu à deputada Iracema Vale (PSB), que é a presidente da Assembleia Legislativa e conduzia os trabalhos

"A senhora, como católica praticante, a senhora sabe que o cabeça da família é o homem, assim como o Cristo é o cabeça da Igreja. Então vai ser lindo, para a glória do Senhor Jesus, essa sessão solene em comemoração da família. Nós vamos encher aqui esse plenário de homem, de macho, para dizer que ele representa essa instituição. A primeira instituição criada por Deus".

Vale respondeu na sequência à colega de parlamento. "A benção, Mical, é que a cabeça só vai para onde o pescoço leva, né?", disse a presidente da Casa, gerando risos no plenário. O requerimento foi aprovado sem debate.

A reportagem não conseguiu contato com a deputada nesta quarta, através do telefone e do email disponíveis no site do Legislativo.

Mical, que está em seu segundo mandato na Casa, se apresenta como representante do segmento evangélico e diz que a defesa da família é uma das suas bandeiras na política.