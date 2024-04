As mulheres são a maioria em todas as regiões do Brasil. Somos seis milhões a mais, segundo o IBGE. Estamos em maior número nas universidades. Metade das famílias brasileiras é chefiada por uma mulher. Mas, ao responder sobre filhos, o favorito para vencer o BBB24 diz que "tomara que não venha mulher, que venha homem". Davi diz querer "ensinar o guri a ser macho".

Nos rasgamos em debates sobre a desconstrução do machismo e vem o participante de um reality nos esfregar na cara o Brasil que é mais Brasil, onde as discussões e os efeitos esperados estão confinados dentro dos muros da academia, nas páginas de jornal, nas redes feministas, incapazes de entrar na casa da maioria dos brasileiros, como mostra um programa popular de TV.

O sonho do filho macho é da mesma natureza do discurso do Inelegível, para quem uma filha é sinal de "fraquejada" depois de quatro meninos. Não conheço Davi, que parece ser ótimo rapaz, mas carece de letramento antimachista, como a maior parte da população mais preocupada em pagar boleto. Também não vejo problema em sua preferência por este ou aquele gênero, apesar de sua visível ojeriza pela possibilidade de criar uma mulher.

Talvez ele só tenha se manifestado com certo horror porque meninas ainda são frequentemente encaixotadas em estereótipos que limitam suas escolhas e moldam suas percepções de si mesmas e de suas capacidades. São vistas como coadjuvantes na família e como cidadãs de segunda categoria pela sociedade.

Desejar criar um homem é legítimo, mas o que significa "ser macho", em pleno século 21? Apesar de eu ser otimista em relação aos avanços na desigualdade de gênero, a fala parece apontar para características que reforçam a ideia de que macho é o indivíduo dominante numa hierarquia social. É confiante e agressivo, em ambientes sociais, profissionais ou românticos. E hétero, claro. Quase sempre tóxico, pode apostar.