Frente fria derruba a temperatura em São Paulo a partir de quinta-feira (18)

São Paulo

A primeira queda mais brusca de temperatura do outono vai ser sentida na Grande São Paulo a partir desta quinta-feira (18), quando uma frente fria vinda do Sul deixará o tempo nublado e provocará chuva na quarta (17).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima, que chegará a 29°C na quarta, vai despencar para 20°C no dia seguinte, que já iniciará com 16°C na madrugada.

A sexta-feira (19) será ainda mais fria de manhã, fazendo 14°C, o que deve ser o recorde de frio na capital este ano. No decorrer do dia, que também será nublado, a máxima subirá um pouco, mas não passará dos 22°C.

A primeira grande frente fria do outono vai fazer a temperatura cair para 13°C na madrugada de sábado em São Paulo; nesta quinta (18), a máxima não passa dos 20°C - Rivaldo Gomes - 29.ago.22/Folhapress

No sábado, a mínima pode cair ainda mais, chegando a 13°C, mas a máxima subirá para 25°C, aumentando a amplitude térmica. Já o domingo começará com 15°C e a máxima pode chegar a 28°C. Não deve chover neste fim de semana.

Essa queda na temperatura será provocada pela frente fria que já está sobre a região Sul do país. O Inmet alerta que os três estados sulistas, além do oeste do Mato Grosso do Sul, terão muita chuva até quinta, com acumulado que pode chegar a 60 mm por hora e de 50 mm a 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade para alagamentos, quedas de árvores e granizo. Nas regiões serranas pode até gear.

O instituto destaca que essa frente fria chegará mais fraca na região Sudeste na noite de quarta, principalmente, no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, com volumes que podem ultrapassar os 50 mm.

Terça e quarta ainda serão quentes

Enquanto a frente fria não chega por aqui, terça (16) e quarta ainda terão a sensação de abafamento na região metropolitana de São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça terá temperatura por volta dos 21°C na madrugada e máxima prevista de 29°C à tarde.

"Não há previsão de temporais, apenas pancadas isoladas de chuva no período da tarde. Durante a noite o céu permanece nublado e sem chuva", informa o CGE.

Na quarta, as condições do tempo já começam a mudar com a chegada da frente fria pelo litoral e leste paulista. O órgão municipal destaca que as precipitações mais significativas são esperadas entre o período da tarde e a noite, com potencial para a formação de alagamentos e elevação dos níveis de córregos e rios.

"As temperaturas variam entre mínima de 19°C na madrugada e 29°C nas horas mais quentes do dia. As taxas de umidade do ar se mantêm elevadas, com valores acima dos 55%", comunica o instituto.