Manaus e outras cidades do Amazonas sofrem apagão neste domingo (14)

As cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, enfrentam um apagão neste domingo (14). A falta de energia elétrica começou por volta de 15h. Em alguns pontos, o fornecimento já foi restabelecido. As causas do blackout ainda estão sendo apuradas.

Em nota, o MME (Ministério de Minas e Energia) diz que houve o desligamento dos dois circuitos da Linha de Transmissão 230 kV Lechuga Manaus. O evento teria provocado o desligamento da maior parte do sistema.

Ainda segundo a pasta, uma sala de situação foi criada para acompanhar o suprimento energético e entender as causas do incidente. Haverá elaboração de relatório para análise da ocorrência, com foco na identificação da causa raiz que originou esse desligamento, afirma o ministério.

Bairro Parque das Tribos, em Manaus, em foto de agosto de 2023 - Bruno Kelly - 4.ago.2023/Folhapress

Segundo o MME, mais de 80% das unidades consumidoras já tiveram suprimento restabelecido, restando algumas operações de manobra da distribuidora para o retorno de 100% do atendimento na região.

A Amazonas Energia, empresa distribuidora do estado, publicou nas redes sociais, em última atualização, que Manaus e Presidente Figueiredo já tiveram os serviços elétricos reestabelecidos e iniciaram o processo parcial de normalização nos pontos ainda sem energia, à medida que está sendo autorizada a tomada de carga pelo ONS (Operador Nacional do Sistema).

Falta de água

A Águas de Manaus, concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade, diz que as ETA (estações de tratamento de água) I e II, que atuam no Complexo da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, localizado na zona oeste, tiveram o funcionamento interrompido devido ao apagão deste domingo.

Em decorrência do incidente, segundo a concessionária, o abastecimento de água em mais de cem áreas atendidas pela unidade pode apresentar oscilações. Após o restabelecimento da energia elétrica, o serviço está sendo retomado de forma gradativa, diz a empresa.