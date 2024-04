Mulher aceita ser barriga solidária de amigos no RS: 'Carrego o sonho de pessoas que amo'

Quais etapas devem ser seguidas?

A cessão temporária de útero deve ser formalizada em documento escrito firmado antes do início dos procedimentos médicos de implantação do feto. Nesse documento, deve constar, obrigatoriamente, a quem se atribuirá o vínculo de filiação do bebê. O registro de nascimento da criança será levado a efeito em nome dos autores do projeto parental, assim reconhecidos pelo oficial do Registro Civil. Além da declaração de nascido vivo, é necessária a apresentação do termo de consentimento, firmado na clínica que realizou o procedimento.