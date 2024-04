Nunes pede rigor e diz que show de Roberto Carlos no Pacaembu só ocorrerá se tiver segurança

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, afirma que determinou que a situação da Mercado Livre Arena Pacaembu seja verificada com rigor pelos órgãos da prefeitura e que o show do cantor Roberto Carlos só ocorrerá na noite desta sexta-feira (19) se houver segurança.

"Eu sei que é um show importante, o Roberto Carlos é uma pessoa que todos nós gostamos e adoramos, mas eu já dei uma determinação muito clara para ter muito rigor. Se tiver segurança, vai acontecer [o show], se não tiver segurança, não vai acontecer", disse Nunes a jornalistas na manhã desta sexta.

A prefeitura ressaltou que o evento não está autorizado e que o alvará está em análise.

O show está marcado para acontecer em um espaço localizado no subsolo da arena do antigo estádio, concedido à concessionária Allegra Pacaembu. O local ainda está em obras, mas o subsolo já contaria com estrutura para a apresentação.

Visão do gramado do estádio do Pacaembu a partir do portão principal; os fãs do cantor Roberto Carlos usarão a passarela sobre o campo para chegar ao local do show, no Mercado Pago Hall, localizado no subsolo do edifício Multifuncional - Clayton Castelani - 19.abr.2024/Folhapress

O prefeito disse que falou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e com a Secretaria de Licenciamento e Urbanismo durante a manhã e ficou determinado que o Contru (Departamento de Controle e Uso de Imóveis) faria uma nova vistoria no local.

Se o espaço não tiver condições de segurança, a prefeitura não vai autorizar a realização do show, disse Nunes.

"Não sei dizer agora, neste momento, se já foi verificado, se já foram concluídas todas as análises, mas em hipótese alguma eu vou permitir que ocorra [o show] se houver algum risco de segurança. São 3.000 pessoas e ocorrerá se tiver segurança; se não [tiver], não", afirmou.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo fez questionamentos à prefeitura, ao Corpo de Bombeiros e aos responsáveis pelo show e pediu que o evento seja cancelado caso a segurança do público não esteja garantida.

No ofício, o promotor Arthur Antonio Tavares Moreira Barbosa solicita que medidas administrativas e/ou judiciais sejam tomadas "para que sejam proibidas quaisquer realizações de eventos no local se ficar constatada a existência de risco à integridade física dos frequentadores, notadamente diante das irregularidades apontadas pelos bombeiros", traz trecho do documento.

BOMBEIROS APONTARAM PROBLEMAS

O show de Roberto Carlos, 83, marcado para a noite desta sexta como o primeiro grande evento de abertura da Mercado Livre Arena Pacaembu, não tem autorização do Corpo de Bombeiros e não atende às normas de segurança da corporação.

As informações fazem parte de um ofício registrado na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento na quinta, com pedido para que o evento não seja realizado.

No ofício, no entanto, os bombeiros dizem que realizaram uma vistoria na terça-feira (16) e constataram uma série de problemas para justificar o pedido de cancelamento do show:

casa de bomba de incêndio não compartimentada;

falta de dados de vazão e pressão das bombas de hidrantes e chuveiros automáticos;

sistema de hidrantes despressurizado;

bombas reservas a diesel não instaladas;

reservas de incêndio que atendem os sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos ligadas em série;

tomadas de ar não construídas;

compartimentações descritas em plantas não concluídas, abertas em vários pontos;

caixas de elevadores abertas, com os equipamentos não instalados e não compartimentados;

rotas de fugas obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga;

instalação de central de alarme não concluída e em manutenção no momento da vistoria;

instalação dos ramais do chuveiro automático não concluída, com o local em obras e diversos pontos abertos em pavimentos diferentes;

shafts abertos em todas as passagens de tubulação hidráulica e elétricas vistoriadas;

sistemas de ventilação e extração de fumaça não instalados;

sistema de pressurização das escadas não instalado;

dutos de ventilação não instalados;

salas de pressurização não compartimentadas;

portas corta-fogo não instaladas e chaves de fluxo sem interligação com a central de alarme.

"Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros", diz trecho do documento assinado pelo coronel Alexandre Merlin.

Procurada, a assessoria da Allegra Pacaembu diz que o evento atenderá todas as normas vigentes na cidade e oferecerá as condições de conforto e segurança necessárias para um experiência de alta qualidade. O evento possui autorização emitida pela prefeitura para sua realização, conforme publicação no Diário Oficial.

"A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros, a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação, demonstrando que cumpre a legislação para um evento temporário", afirma.

A Prefeitura de São Paulo também foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Já os bombeiros afirmam que o local não tem licença válida. "O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo cientificou o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo/SP sobre a falta de licença válida para o evento Show de Aniversário RC", afirmou.

"Uma vistoria no local revelou várias irregularidades nos sistemas de emergência, prevenção e combate a incêndios. Consequentemente, a edificação foi advertida em conformidade com a Lei Complementar Nº 1.257/15 e o Decreto Estadual Nº 63.911/18", acrescentou.

Procurada, a assessoria do cantor Roberto Carlos enviou o mesmo posicionamento da Allegra Pacaembu.