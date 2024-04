Show de Roberto Carlos será embaixo de canteiro de obras do Pacaembu

São Paulo

Placas modulares brancas no chão criam um corredor partindo do portão principal até o final do retângulo verde formado pelo iluminado gramado do estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista. Esse era até a noite desta quinta-feira (18) a única evidência de que a arena concedida ao setor privado receberia em cerca de 24 horas o seu primeiro grande evento de reabertura, um show de Roberto Carlos. Todo o resto era um imenso canteiro de obras.

Como é possível que a apresentação ocorra com conforto e segurança nessas condições? A Concessionária Allegra Pacaembu, que assumiu o complexo em 2020, informou que o evento ocorrerá no subterrâneo.

Visão do estádio do Pacaembu a partir do portão principal; os fãs do cantor Roberto Carlos usarão a passarela sobre o gramado para chegar ao local do show, no subsolo do edifício Multifuncional - Clayton Castelani/Folhapress

A explicação detalhada vem do funcionário que conversou com a Folha no portão do fundo do estádio. Ele contou que a sala para eventos, construída subsolo, já conta com toda a infraestrutura necessária, incluindo escadas rolantes para o acesso. A entrada, apontou, está escondida sob uma grande estrutura escorada com andaimes de aço. Uma espécie de laje com seu emaranhado de vergalhões ainda aparentes, à espera do concreto misturado em caminhões betoneira já posicionados por perto.

Passava das 18h e o trabalho acelerado dos operários nada tinha a ver com a apresentação, mas sim com a reconstrução do estádio e dos prédios que farão parte do complexo. O preparo para receber convidados que entrariam pelo acesso alternativo ao portão principal só começaria mais tarde, disse outro funcionário. A pilha de materiais e caçambas de entulho poderiam ser camufladas com malhas tipicamente usadas para decorar áreas de grandes eventos, disse.

A Allegra classifica o evento em meio às obras como uma "experiência em construção".

"A ocasião será também uma oportunidade de o público observar de perto a evolução da reforma, com a modernização e restauro, que segue em ritmo acelerado. O show acontecerá no Mercado Pago Hall — novo centro de eventos e convenções — localizado no subsolo do edifício Multifuncional, que está com estrutura e condições necessárias para receber cerca de 3.000 participantes com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes", informou, em nota.

A entrada do público será pela praça Charles Miller, onde está a fachada tombada como patrimônio histórico com o nome oficial do estádio, o do empresário Paulo Machado de Carvalho (1901 – 1992), chefe da delegação da seleção brasileira de futebol nas Copas de 1958 e 1962.

A organização prevê a realização de 80 eventos por ano e diz ter escolhido iniciar com Roberto Carlos para celebrar o aniversário de 83 anos do artista e também os 20 anos do primeiro show que ele fez no local, em 2004.

A Allegra fará a gestão por 35 anos e diz investir mais de R$ 600 milhões no bem público.

Serviço

Data: 19 de abril de 2024.

Local: Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller – portão principal da Mercado Livre Arena Pacaembu

Horários: abertura dos portões às 19h30 e início do show às 21h