São Paulo vai ter oito dias seguidos com temperaturas acima dos 30°C

São Paulo

Após uma leve queda na temperatura na região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (25), devido a uma frente fria que passou pelo litoral do estado, uma nova sequência de calor vai esquentar o clima na região a partir desta sexta-feira (26), uma ótima pedida para curtir os parques e piscinas.

Segundo previsão do site Climatempo, serão oito dias consecutivos com temperaturas máximas acima dos 30°C. Isso ocorre devido a uma massa de ar quente e seco que está sobre o Sudeste. Apenas no dia 4 de maio, um sábado, é que uma nova frente fria passará pelo litoral e soprará ventos mais frios para o continente. Assim, a máxima, que no dia anterior ficará na casa dos 30°C, deve cair para 24°C.

A região metropolitana de São Paulo terá uma sequência de oito dias de sol forte e calor a partir desta sexta (26) - Rubens Cavallari - 10.jan.24/Folhapress

Nesta sexta-feira (26), o início da sequência, a tendência é que ainda haja muita nebulosidade na Grande São Paulo, principalmente, no fim da tarde, devido à chegada da brisa marítima. Mas não há previsão de chuva. O sol vai aparecer entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 30°C.

O fim de semana, porém, será ensolarado e com poucas nuvens. O sábado (27) segue com sol e temperaturas em elevação. As mínimas vão oscilar em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 32°C. No final da tarde, a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, mas não o suficiente para provocar chuva.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

No domingo, as temperaturas ficarão entre 21°C e 33°C, com sol durante todo o dia. Nesses dias, o problema vai ser a baixa umidade do ar, que voltará a cair nos horários mais quentes, ficando na casa dos 30%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

A previsão do tempo para a Baixada Santista é bem semelhante à da capital. No entanto, a sequência de oito dias de calor será quebrada ligeiramente na segunda-feira (29), quando a temperatura máxima deve ser de 29°C, devido a uma frente fria mais fraca que só agirá no litoral e provocará chuva leve no fim do dia. Nos demais, a máxima atingirá 34ºC no domingo (28) e na terça (30).

O litoral norte do estado, pela própria topografia da região, costuma ser mais chuvoso. Por isso, a previsão mostra uma maior variabilidade das temperaturas, com algumas máximas abaixo dos 30°C. Segundo o Climatempo, haverá pancadas de chuva durante as noites de domingo (28) e quinta-feira (2). Nos demais, não deve chover.