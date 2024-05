Hamas diz ter aceitado proposta e que cessar-fogo depende de Israel

São Paulo

O grupo terrorista Hamas disse ter aceitado nesta segunda-feira (6) os termos de uma trégua na guerra que devasta a Faixa de Gaza há quase sete meses. Segundo líderes da facção, o cessar-fogo agora depende de Israel para entrar em vigor.

O anúncio ocorreu horas depois horas de os militares israelenses terem ordenado o esvaziamento de parte de Rafah, cidade no sul de Gaza que abriga quase metade da população local.

Se entrar em vigor, a trégua será a primeira desde a pausa de uma semana nos combates em novembro. O acordo ocorre após meses de tentativas fracassadas para interromper os combates, libertar reféns e permitir mais a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Havia preocupações de que as negociações de cessar-fogo que estavam sendo realizadas no Cairo tivessem sido paralisadas depois que Izzat al-Rashiq, oficial do Hamas, alertou que qualquer operação israelense em Rafah colocaria as negociações de trégua em risco.

A cidade, na extremidade sul da Faixa de Gaza, abriga cerca de metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, empurrados para o sul pelo ataque israelense que já dura sete meses.