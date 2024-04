Turistas desaparecem após barco de pesca virar em Ilhabela; corpo de um deles foi encontrado

São Paulo

Um turista de Guarulhos morreu e outros dois estão desaparecidos após o barco de pesca em que eles estavam virar na última sexta-feira (19), em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h e iniciou as buscas na região do bairro Borrifos.

O corpo do homem identificado como Tsuyoshi Yamaguti, 65, foi encontrado ainda na sexta em uma área de rochas. Albino Yoshimassa, 71, e Tairon de Almeida, 33, estão desaparecidos.

As buscas, que estão no terceiro dia, são coordenadas pelo 11º Grupamento de Bombeiros e pelo Grupo de Bombeiros Marítimo.

Agentes localizaram mochilas que seriam dos três turistas de Guarulhos desaparecidos após saírem para pescar na noite de sexta - Divulgação/Corpo de Bombeiros

De acordo com os Bombeiros, os três estavam hospedados em uma casa na região do Borrifo. Foi a caseira quem acionou os agentes na noite de sexta-feira, já que o trio havia saído para pescar em um barco pequeno por volta das 15h e ainda não havia retornado.

Segundo a ocorrência, ela teria ouvido gritos vindos do mar, que seriam da embarcação, de alumínio e sem iluminação.

Ela também disse ter avistado uma pessoa no mar, que não foi localizada pelos agentes por causa da pouca luz e do mar agitado.

Já numa segunda comunicação, ela indicou que uma pessoa havia aparecido em uma encosta cheia de rochas, na altura do restaurante Nova Iorqui, no sul da ilha. Os bombeiros, então, conseguiram localizar e identificar Tsuyoshi, já morto.

Durante as buscas no sábado (20), os agentes encontraram duas mochilas no local, que seriam, de acordo com a corporação, dos três turistas.