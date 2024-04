Veja as quadras onde houve mais roubos e furtos de celular em SP em 2023

São Paulo

Os casos de roubo e furto de celulares se concentram na região central de São Paulo em pontos já conhecidos pela atuação de gangues especializadas nesse tipo de crime: praça da República, avenida Paulista e as ruas Augusta e Frei Caneca.

No mapa abaixo elaborado pela equipe de jornalismo de dados da Folha com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, é possível ver os demais pontos da capital paulista onde houve mais ocorrências no ano passado. Quanto mais forte a cor, maior a concentração de aparelhos roubados e furtados em uma mesma quadra no período.