Vídeo mostra crescimento de voçoroca que avança sobre cidade no interior de SP

Com 300 metros de comprimento, uma voçoroca segue se aproximando lentamente da área urbanizada da cidade de Lupércio, no interior de São Paulo. Imagens de satélite coletadas desde 2017 e reunidas em um vídeo mostram como a erosão aumentou e está próxima de uma das vias do município.

A cratera avança em direção à uma área residencial da cidade, que fica a cerca de 100 quilômetros de Bauru e tem 3.981 habitantes. Também chamadas de ravinas, as voçorocas são depressões erosivas normalmente causadas pela ação de águas que não penetram no solo.

De acordo com a Prefeitura de Lupércio, a cratera surgiu em 2007 em uma propriedade rural privada no extremo sudoeste da cidade, mas aumentou após as fortes chuvas na região.

Imagens de satélite mostram avanço de cratera sobre a cidade de Lupércio, no interior de São Paulo - Reprodução/Google Street View

As imagens são de satélites da Planet, cujos alertas são gerados pela plataforma SCCON Geospatial. Esses arquivos são do programa Brasil MAIS, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

"Órgãos municipais e estaduais podem ter acesso a essas imagens de satélite e alertas via RedeMAIS, e podem tomar decisões a partir do acompanhamento diário e a evolução dessa área", afirma Vinicius Rissoli, diretor comercial da SCCON. Ele aponta que esses fenômenos são comuns na região.

No caso da cidade de Lupércio, a prefeitura estuda se o surgimento da cratera seria um problema decorrente de danos em uma galeria de águas pluviais.

Segundo a administração municipal, o custo estimado para a obra é de cerca de R$ 3 milhões, o que seria inviável para a prefeitura arcar apenas com recursos municipais.

O município disse que trabalha a possibilidade de desapropriação da área para avaliar os riscos e tomar maiores providências.