Zona leste e marginal Tietê entram em estado de atenção para alagamentos em SP

São Paulo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a zona leste da capital e toda a marginal Tietê em estado de atenção para alagamentos a partir das 16h47 desta segunda-feira (8).

Segundo o órgão, áreas de instabilidade vindas do interior começaram a atuar com forte intensidade e de forma muito isolada na região. Imagens do radar meteorológico do CGE mostra chuva forte na Mooca, Penha e Ermelino Matarazzo.

A chuva chegou forte na zona leste de São Paulo na tarde desta segunda-feira (8) - Douglas Cometti - 18.fev.24/Folhapress

No restante da zona leste e em partes da zona norte, em Vila Maria/Guilherme, Santana/Tucuruvi e Jaçanã/Tremembé chove fraco neste momento.

O centro afirma que essas chuvas têm potencial moderado para alagamentos e rajadas de vento localizadas. O deslocamento dessas instabilidades é rápido para os municípios de Itaquaquecetuba e Poá. A tendência é que até o início da noite o tempo siga instável, com chuvas atuando de forma rápida e isolada. A previsão de temperatura mínima na próxima madrugada é de 19°C.

A manhã de segunda-feira terminou com o tempo abafado, céu nublado e sem chuvas na cidade. Os termômetros marcaram 25,6°C em média na cidade.

No início da tarde, o sol apareceu entre muitas nuvens e favoreceu a gradativa elevação das temperaturas. De acordo com as estações meteorológicas do CGE, os termômetros superaram os 27°C com índices de umidade acima dos 55%.

O CGE prevê que esta terça-feira (9) siga com tempo instável e chuvas isoladas durante a madrugada. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria e o sol pode aparecer entre as nuvens. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 27°C, segundo o órgão. No decorrer da tarde, as instabilidades ganham força e devem provocar chuvas moderadas com raios e rajadas de vento.