Interior de SP terá um abril mais quente do que o normal, com máxima de 35°C

São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), divulgou nesta quinta-feira (4) um levantamento das condições meteorológicas para o mês de abril em todo território paulista.

Os dados apontam que a região centro-oeste do estado deve registrar temperaturas com máximas que podem chegar aos 35°C. Segundo o órgão, o calor atípico para esta época do ano poderá atingir cidades das regiões de Araçatuba, Marília e Presidente Prudente.

Para as regiões das faixas norte —Barretos, Franca e Ribeirão Preto— e leste, as temperaturas serão um pouco mais atenuadas. A capital, por exemplo, poderá registrar máximas por volta dos 30°C. Já para a faixa sul litorânea, os termômetros devem registrar temperaturas mais amenas levemente abaixo da média.

Tempestade de areia cobre região de Presidente Prudente, a 556 km de São Paulo; região centro-oeste do estado terá um mês de abril com temperaturas de até 35°C - Rosana Battistella - 1º.out.21/arquivo pessoal

De acordo com o meteorologista do CGE Vitor Takao, o mês de abril ainda tem a influência do El Niño. "Nós ainda estamos sob o efeito do El Niño e mesmo este fenômeno perdendo força ele ainda atua fazendo com que as temperaturas em algumas regiões sejam mais quentes que o normal".

Como comparação, o histórico das temperaturas para abril na região centro-oeste paulista indica a média máxima de 30°C. Se não estivéssemos sob a influência do El Niño, essa deveria ser a temperatura, informa a Defesa Civil.

Com relação à umidade relativa do ar, devido às altas temperaturas, em algumas regiões durante os dias mais quentes pode ficar em torno dos 30%. "Lembrando que a baixa umidade relativa do ar pode ocorrer em cidades de forma isolada, mas não devemos nos esquecer das recomendações principais que são se hidratar bem ao longo do dia e tomar cuidados com exposição ao sol", enfatiza o meteorologista.

O ideal nesse cenário é manter constante hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, usar roupas leves, preferir alimentação com frutas e verduras, umidificar ambientes fechados e usar protetor solar.

Com o tempo mais seco, os riscos para incêndios florestais também aumentam. Por isso, alerta a Defesa Civil, é necessário redobrar os cuidados com a prevenção, como não jogar bituca de cigarro na margem da rodovia, não queimar lixo e não fazer a limpeza de terreno utilizando fogo.

Defesa Civil inicia treino de prevenção contra queimadas

Pensando na fase de tempo mais seco que se aproxima, a Defesa Civil iniciou nesta quinta a oficina preparatória para a Operação São Paulo Sem Fogo, em Pinhalzinho, a 150 km da capital. São dois dias de treinamento teórico e prático com a participação de 183 agentes de Defesa Civil de 45 municípios.

A oficina tem como objetivo preparar os agentes de proteção e Defesa Civil, brigadas municipais e voluntários para atuarem na prevenção e resposta aos eventos do período de estiagem durante o inverno.

"Estas ações vêm contribuindo para a redução recorde de incêndios florestais. Por exemplo, no ano de 2023, em todo o estado de São Paulo, de acordo com dados oficiais, a área total atingida por incêndios florestais foi de 1.030 hectares, que se comparado ao mesmo período de 2022 apresentou uma redução em torno de 86%", informa boletim divulgado pela Defesa Civil estadual.

Quinta-feira na capital paulista foi seca e abafada

A região metropolitana de São Paulo teve predomínio de sol e temperaturas elevadas nesta quinta-feira (4), provocando uma tarde com sensação de abafamento. De acordo com as estações meteorológicas do CGE da prefeitura, os termômetros superaram os 32°C com índices de umidade atingindo valores próximos aos 40%.

Os dados do CGE mostram que abril acumulou até esta quinta 0,1 mm de chuva, o que corresponde a 0,2% dos 63,9 mm esperados para o mês.

A previsão para esta sexta-feira (5) aponta que os termômetros devem oscilar entre a mínima de 19°C na madrugada e a máxima de 32°C à tarde. No fim do dia, a quantidade de nuvens aumentará com a entrada da brisa marítima, porém, novamente não há previsão de chuva.