Após chuvas, nível do lago Guaíba sobe 9 centímetros em cinco horas

O nível do lago Guaíba aumentou 9 centímetros em cinco horas nesta quinta-feira (23) em decorrência das fortes chuvas que atingem Porto Alegre. O centro histórico da cidade voltou a ficar inundado.

A tendência de alta foi retomada durante a manhã, após pouco mais de quatro horas consecutivas de quedas sucessivas. O monitoramento é feito pela Defesa Civil gaúcha no sistema da ANA (Agência Nacional de Águas) e atualizado de 15 em 15 minutos.

Pessoas caminham pelo centro de Porto Alegre inundado - REUTERS

O nível do lago estava em 3,92 metros às 14h15 desta quinta. Cinco horas antes, às 9h15, estava em 3,83 metros. A cota de de inundação é de 3 metros.

Na quarta, o lago tinha abaixado de 3,92 m para 3,82 m, e voltou a subir até 3,96 m na madrugada desta quinta.

Apesar da nova alta, o nível do lago está em tendência de queda há uma semana, quando foi registrado pela última vez águas acima de 5 metros. O auge alcançado até agora foi de 5,33 m no início do mês.

Com a volta dos alagamentos no centro da cidade, as operações de limpeza tiveram que ser paralisadas e bairros voltaram a entrar em alerta. Em trechos dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a água voltou a subir pelos bueiros e bocas de lobo com rapidez.

A enchente fechou o caminho na rua José de Alencar em poucas horas, formando uma correnteza no asfalto e impedindo a passagem de carros e ônibus no trecho em frente ao hospital Mãe de Deus.

A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul deixou 163 mortos, segundo atualização mais recente dos boletins da Defesa Civil divulgada na manhã desta quinta.

O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 72 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 468 municípios foram afetados, sendo que 65.762 pessoas continuam desabrigadas e 581.643 foram desalojadas.

Conforme o governo gaúcho, 82.666 pessoas foram resgatadas.