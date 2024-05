Avião da Azul decola nos metros finais da pista do Aeroporto de Congonhas

Aeroin

Um avião Embraer da Azul decolou nos últimos instantes do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira.

O jato E195-E1 de matrícula PR-AXX decolava de Congonhas para o Santos Dumont, no voo AD2610 na Ponte Aérea, mas a aeronave demorou a sair do chão.

As rodas do trem de pouso principal saíram do chão pouco antes da marcação numérica da cabeceira 17 direita, que fica próxima à Avenida Washington Luís.

Avião da Azul decola no final da pista em Congonhas - Reprodução/Golf Oscar Romeo

Com isso o jato fez um sobrevoo bem baixo sobre o EMAS – Engineered Materials Arrestor System, que em português significa sistema de desaceleração com materiais projetados, que é uma espécie de concreto que permite que as rodas da aeronave fiquem atoladas e o avião seja desacelerado com segurança, antes de sair do perímetro.

Apesar da decolagem no final da pista, o avião subiu normalmente e prosseguiu o voo até o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O momento da decolagem em Congonhas foi captado na câmera ao vivo do canal Golf Oscar Romeo: