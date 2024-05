Bolsão para carros de aplicativo no aeroporto de Congonhas, em SP, terá 145 vagas

São Paulo

O bolsão para carros de aplicativo no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, terá capacidade para 145 veículos à espera de passageiros e ocupará uma área de 4.000².

O embarque e desembarque de passageiros que chegam ao deixam o aeroporto é apontado como um dos principais gargalos de Congonhas.

Atualmente, o acesso aos carros de aplicativo no piso inferior do aeroporto é confuso e sem orientação, tanto de trânsito quanto para passageiros.

Agente de trânsito observa o confuso trânsito para embarque e desembarque de passageiros de carros de aplicativo no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo - Fábio Pescarini - 17.out.23/Folhapress

Motoristas que rodam no entorno do aeroporto aceitam, mas cancelam corridas de usuários no desembarque em seguida, com receio de serem multados por agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), quando têm de aguardar em fila dupla por falta de lugar para estacionar ou por desorganização viária.

Somente no ano passado, mais de 34 mil multas foram lavradas nas vias de acesso às áreas de embarque e desembarque de Congonhas, diz a CET.

O novo espaço está em obras e a inauguração é prevista para o próximo mês de julho, de acordo com a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto desde o ano passado. As obras já começaram.

De acordo com a empresa, com o bolsão, os motoristas não precisarão mais circular pelas vias internas e externas do aeroporto enquanto aguardam uma nova chamada, reduzindo o impacto no trânsito local.

Com a fila virtual, o condutor espera no bolsão até chegar seu lugar e se dirigir ao desembarque para pegar o passageiro.

A estrutura, diz a Aena, ficará localizada na entrada do sítio aeroportuário, próximo ao atual bolsão destinado a táxis credenciados e ao estacionamento de uma locadora de veículos.

Para os motoristas, o projeto prevê que as empresas de aplicativos organizem filas virtuais para uma melhor organização do fluxo de chamadas.

A área de espera dos passageiros para embarque nos carros de aplicativos permanecerá no piso inferior, descendo a rampa após a saída do desembarque dos voos.

A Aena também promete melhorar a sinalização e orientação do meio-fio com o objetivo de facilitar o encontro entre motoristas e passageiros —essa é uma das reclamações atuais, pois com a confusão do trânsito na área de espera e sem local para estacionar, os condutores acabam não encontrando os clientes.

Conforme a empresa, 23 novos funcionários terão função exclusiva na orientação de motoristas e passageiros.

A criação de um bolsão para carros de aplicativo e a de uma fila virtual para motoristas fez parte de uma consulta pública disponibilizada na internet em março. No documento constava um mapa com a locação da estrutura.

A concessionária diz que em uma segunda fase do projeto está prevista para o próximo ano a criação de uma praça para o embarque de passageiros em carros de aplicativos.

Com cerca de 70 vagas de parada, o local ficará na cobertura do atual edifício-garagem, com acesso facilitado logo após a saída do desembarque de voos. Serão criadas áreas comerciais e lounges de espera.

A entrada e a saída dos carros de aplicativos serão feitas por dois novos viadutos de acesso, desviando esses veículos do tráfego das vias do aeroporto. As obras deverão ser iniciadas no segundo semestre deste ano.

Outras obras estruturais devem ser feitas até junho de 2028. Entre elas estão a construção de um novo terminal e a ampliação da sala de embarque remoto, usada por passageiros que chegam aos aviões de ônibus.

O aeroporto deverá ter ainda um novo centro comercial, com 20 mil m² de área. O espaço, que também contará com sala VIP e escritórios, faz parte da reestruturação de Congonhas.

O local, com lojas, cafés e restaurantes, ficará junto ao novo terminal de embarque.