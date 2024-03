Aeroporto de Congonhas, em SP, terá novo centro comercial com 20 mil m²

São Paulo

O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, terá um novo centro comercial, com 20 mil m² de área. O espaço, que também contará com sala VIP e escritórios, faz parte da reestruturação do terminal, anunciada na manhã desta segunda (25).

O local, com lojas, cafés e restaurantes, ficará junto ao novo terminal de embarque do aeroporto, que deverá ser construído até junho de 2028, segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o terminal.

Governador Tarcísio de Freitas durante cerimônia de apresentação da reestruturação de Congonhas na manhã desta segunda (25) - Fabio Pescarini/Folhapress

Conforme mostrou a Folha no ano passado, por contrato, a Aena, que assumiu a gestão do aeroporto em outubro de 2023, terá de construir um novo terminal para aumentar as pistas de taxiamento e a principal, já que atual não atende as normas internacionais.

A cerimônia de apresentação da reestruturação de Congonhas, no salão de autoridades do aeroporto, contou com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O investimento no aeroporto é estimado em R$ 2 bilhões. O atual terminal deverá ser usado apenas para desembarque. O número de pontes de embarque passará de 12 para 19, como também mostrou a Folha.

Para tentar acabar com um dos principais gargalos do aeroporto, será criado um bolsão para carros de transporte por aplicativo ligado a uma fila virtual para embarque de quem sai do aeroporto.