Cerca de 20 computadores são furtados de dentro da PUC-Rio

Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga o furto de cerca de 20 computadores da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). Os aparelhos eletrônicos foram levados do Laboratório de Fabricação Digital, do departamento de arquitetura e urbanismo da instituição, na terça-feira (30).

A PUC-Rio informou que os computadores furtados pertencem à própria instituição e que ainda não foi feito um levantamento sobre os prejuízos.

Segundo relatos, a porta do laboratório foi arrombada. Apenas os notebooks da sala foram levados, outros equipamentos como mouses e fones de ouvidos foram deixados.

Imagem mostra a porta da sala do laboratório com a fechadura quebrada - Reprodução/TV Globo

Nas redes sociais, alunos afirmam estar preocupados após o episódio. "A gente não tem um dia de paz", escreveu uma aluna no X (antigo Twitter). Outro escreveu que "há alunos sem terminar trabalhos perto da entrega" porque dependem dos computadores do laboratório.

De acordo com a universidade, o laboratório foi temporariamente fechado, mas não haverá prejuízo às atividades dos estudantes. "A PUC-Rio preza pela segurança e o bem-estar dentro do campus, coberto por câmeras de segurança e equipes 24h", destacou.

Alunos e professores de arquitetura e urbanismo foram avisados pela instituição por e-mail enviado pelo diretor do departamento. O comunicado relata sobre o acontecido e confirma que a ação dos criminosos foi gravada pelas câmeras de segurança presentes na unidade.

O caso foi registrado na delegacia da Gávea, que analisa as imagens do circuito interno da universidade para apurar a autoria do crime.

Comunicado enviado pelo diretor de arquitetura e urbanismo aos alunos e professores do departamento sobre o furto dos computadores na terça-feira (30) - Reprodução

Este é o segundo caso de furto registrado na PUC-Rio em menos de um mês. Em abril, a instituição registrou ocorrência semelhante às autoridades.

Na ocasião, cerca de sete computadores e um celular foram furtados durante o intervalo de uma palestra para alunos do curso de direito. Ninguém foi preso.