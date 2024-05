Cidade de SP tem dia mais frio do ano e Campos do Jordão registra 10,5ºC

São Paulo

A cidade de São Paulo teve neste domingo (26) o dia mais frio do ano. Medição parcial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou que às 5h, a temperatura ficou em torno de 14ºC segundo dados da estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

Conforme a agência Climatempo, com base em estatísticas do Inmet, até então a menor temperatura de 2024 até agora foi de 14,2°C, em 19 de abril.

Pedestres caminham na av. Paulista neste domingo (26) - Renato S. Cerqueira/Ato Press/Folhapress

A máxima deste domingo, também em medição automática no Mirante de Santana, foi de 17ºC.

Os dados podem sofrer alteração com a medição manual derradeira programada para às 21h e os resultados só devem ser divulgados nesta segunda-feira (27).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, já havia apontado que a cidade tinha registrado a tarde mais fria do ano.

De acordo com estações meteorológicas municipais, a temperatura máxima média na cidade foi de 16,4°C, com a menor absoluta registrada em Engenheiro Marsilac, na região de Parelheiros, na zona sul da capital.

O tempo fechado e chuvoso ajudou a manter a sensação de frio ao longo do dia, segundo o CGE.

O clima deste fim de semana em parte do Sudeste reflete a chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar ao estado. O frio contrasta com o tempo quente atípico enfrentado pelos paulistas durante boa parte do mês, com máximas em mais de 5°C acima da média para o período.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o frio foi maior neste domingo. Segundo o Inmet, entre às 6h e às 7h, a estação meteorológica do instituto no município registrou 10,5ºC. A temperatura máxima, de 13,2ºC, foi às 18h.

"A frente fria que finalmente conseguiu romper o bloqueio atmosférico deixou o tempo fechado e chuvoso, o que impediu a elevação significativa das temperaturas ao longo do dia e manteve a sensação de frio na Grande São Paulo", afirma Michael Pantera, meteorologista do CGE.

Nesta segunda-feira (27), as mínimas ficar em torno dos 13°C na cidade de São Paulo, enquanto as máximas tendem se manter abaixo dos 20°C. Deve haver nebulosidade e sensação de frio, com condições para chuvas fracas e chuviscos, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia.

O tempo melhora na terça-feira (28), quando, no decorrer do dia, o sol pode aparecer entre nuvens. Mesmo assim, a massa de ar polar mantém os termômetros variando 12°C e 22°C