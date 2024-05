Cidade de SP tem tarde mais fria do ano neste domingo (26)

São Paulo

A tarde deste domingo (26) foi a mais fria do ano, de acordo com estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo. A temperatura máxima média na cidade foi de 16,4°C, com a menor absoluta registrada em Engenheiro Marsilac, na região de Parelheiros, na zona sul da capital.

O tempo fechado e chuvoso ajudou a manter a sensação de frio ao longo do dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência). A Defesa Civil paulista mantém o alerta para baixas temperaturas emitido às 10h da última sexta-feira (24).

Pedestres caminham na av. Paulista neste domingo (26) - Renato S. Cerqueira/Ato Press/Folhapress

A última menor temperatura máxima do ano também havia sido registrada em maio na cidade. No dia 15, foram 18°C, com a menor absoluta chegando a 16,1°C em Engenheiro Marsilac.

"A frente fria que finalmente conseguiu romper o bloqueio atmosférico deixou o tempo fechado e chuvoso, o que impediu a elevação significativa das temperaturas ao longo do dia e manteve a sensação de frio na Grande São Paulo", afirma Michael Pantera, meteorologista do CGE.



O clima deste fim de semana reflete a chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar ao estado. O frio contrasta com o tempo quente atípico enfrentado pelos paulistanos durante boa parte do mês, com máximas em mais de 5°C acima da média para o período.

Segundo Pantera, a próxima semana deve começar com tempo instável e chuvas leves na Grande São Paulo.

"A atuação de uma massa de ar polar diminui ainda mais as temperaturas, com madrugadas mais frias previstas para o decorrer da semana, ou seja, podemos ter novos recordes de temperatura mínima na cidade", diz.

Na segunda-feira (27), as mínimas oscilam em torno dos 13°C, enquanto as máximas ficam abaixo dos 20°C. Deve haver nebulosidade e sensação de frio, com condições para chuvas fracas e chuviscos, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia.

O tempo melhora na terça-feira (28), quando, no decorrer do dia, o sol pode aparecer entre nuvens. Mesmo assim, a massa de ar polar mantém os termômetros variando 12°C e 22°C.