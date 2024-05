Confira como estão as estradas de SP na saída do feriado de Corpus Christi

São Paulo

A expectativa das concessionárias de rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado é que 2,6 milhões de veículos deixem São Paulo neste feriado de Corpus Christi, entre quinta-feira (30) e domingo (2).

No início da noite desta quarta (29), algumas das estradas já apresentavam tráfego acima do normal, principalmente, no sentido interior.

Se você está se preparando para curtir o feriado na praia, no interior ou em outro estado, confira abaixo como estava a situação das rodovias do estado às 18h.

Movimento de veículos e caminhões na Via Dutra, uma das rodovias que devem receber mais carros na saída para o feriado de Corpus Christi - Eduardo Knapp - 5.jul.22/Folhapress

Via Dutra (sentido Rio de Janeiro)

Km 224 até Km 219

Tráfego intenso na pista marginal. Em Guarulhos, obra de 24 horas com interdição da faixa da direita.

Km 223 até Km 219

Tráfego intenso na pista expressa. Em Guarulhos, obra de 24 horas com interdição da faixa da esquerda.

Km 212 até Km 209

Tráfego intenso na pista expressa, em Guarulhos.

Km 159 até Km 157

Tráfego intenso na pista expressa. Em São José dos Campos, obra com interdição da terceira faixa da direita. No local, tráfego flui pela faixa da esquerda.

Via Dutra (sentido São Paulo)

Km 217 até Km 221

Tráfego intenso na pista marginal. Em Guarulhos, obra de 24 horas com interdição da faixa da esquerda.

Km 152 até Km 155

Tráfego intenso na pista expressa. Em São José dos Campos, obra 24 horas com interdição da terceira faixa da esquerda. No local, tráfego flui pela faixa da direita.

Km 136 até Km 139

Tráfego intenso na pista expressa. Em São José dos Campos.

Km 104 até Km 109

Tráfego intenso na pista expressa. Em Pindamonhangaba.

Via Anhanguera (sentido interior)

Km 20 até Km 23

Tráfego congestionado em São Paulo na pista expressa.

Km 50 até Km 65

Tráfego congestionado em Jundiaí na pista expressa.

Km 88 até Km 109

Tráfego congestionado em Sumaré na pista expressa.

Via Anhanguera (sentido capital)

Km 65 até Km 60

Tráfego congestionado em Jundiaí na pista expressa. Obs: Interferência urbana.

Rodovia dos Bandeirantes (sentido interior)

Km 46 até Km 56

Tráfego congestionado em Jundiaí na pista expressa.

Km 79 até Km 93

Tráfego congestionado em Campinas na pista expressa.

Rodovia dos Bandeirantes (sentido capital)

Km 58 até Km 52

Tráfego congestionado em Jundiaí na pista expressa.

Rodovia Castello Branco (sentido interior)

Km 19 até Km 27

Tráfego lento na pista expressa.

Km 19 até Km 24

Tráfego lento na pista marginal.

Rodovia Raposo Tavares

Tráfego normal em ambos os sentidos

Rodovia Régis Bittencourt (sentido interior)

Km 332 ao km 334,2

Tráfego congestionado em Juquitiba, devido a um acidente com bloqueio da faixa da esquerda.

Rodovia Régis Bittencourt (sentido capital)

Do km 296 ao km 279

Tráfego congestionado de Itapecerica da Serra a Embu das Artes.

Via Anchieta (sentido litoral)

Tráfego normal

Via Anchieta (sentido capital)

Tráfego lento do km 17 ao 20, depois do km 54 ao 56 e depois do km 60 ao 64.

Rodovia dos Imigrantes (sentido litoral)

Km 22 ao 24

Tráfego lento por excesso de veículos.

Km 63 ao 70

Tráfego congestionado por excesso de veículos.

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

Tráfego normal nos dois sentidos.

Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Km 19 ao 28

Tráfego lento pelo alto fluxo de veículos.

Rodovia Fernão Dias (sentido interior)

Km 62,3

Faixa direita interditada em Mairiporã devido a um acidente. Fila de 2 quilômetros.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

Quinta: das 9h às 14h

Sexta: das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 10h às 20h

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

Quarta das 16h às 20h

Quinta das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 12h às 21h

Castello-Raposo

Saída

Quarta: das 16h à 0h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 21h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

Quarta: das 12h às 21h

Quinta: das 7h às 16h

Retorno

Domingo: das 8h às 13h

Dutra-Rio Santos

Saída

Quarta: das 13h às 21h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 21h

Régis Bittencourt

Saída

Quarta: das 10h às 17h

Quinta: das 8h às 17h

Retorno

Domingo: das 10h às 16h

Fernão Dias

Saída

Quarta: das 12h às 21h

Quinta: das 6h às 13h

Retorno