Corpus Christi: saiba o dia, a origem da data e por que não é feriado nacional

São Paulo

O feriado de Corpus Christi é celebrado em 2023 no dia 8 de junho. De origem católica, a data significa "Festa do Corpo de Cristo" e, ao contrário do que se pensa, não é feriado nacional.

Aprenda mais sobre a data, por que não é feriado em todo o país e como é comemorado em São Paulo.

A cidade de Santana de Parnaíba, a 35km de São Paulo, apresentou 850 metros de tapetes coloridos em comemoração ao Corpus Christi em 2019. (Rivaldo Gomes/Folhapress, ESPECIAL) - Folhapress

O que é o Corpus Christi

O Corpus Christi também é conhecido como o Santíssimo Sacramento. Nesse dia, os bispos de várias dioceses levam até a catedral, em procissão, a hóstia consagrada que representa o corpo de Cristo.

As festas de Corpus Christi foram instituídas no século XIII pelo papa Urbano IV. Durante os doze primeiros séculos, a Igreja Católica celebrou a data da instalação da Eucaristia na quinta-feira santa.

Depois, por abusos de hereges que desrespeitavam a data comemorada logo após o Carnaval, ela foi alterada para alguns meses adiante, como acontece até hoje.

Como o Corpus Christi é comemorado

Em São Paulo, algumas cidades dão um toque especial à data: enfeitam as ruas com flores e outras ornamentações para receber procissões.

A tradição foi suspensa por dois anos pela pandemia de coronavírus. Em 2022, as procissões de Corpus Christi foram retomadas.

São conhecidas as decorações feitas em Bauru, Cedral, Ourinhos, São Joaquim da Barra, Santana do Parnaíba, entre outras.

É feriado no dia 30 de maio?

Depende. O dia de Corpus Christi, celebrado em 2024 no dia 30 de maio, não é feriado nacional. Assim como ocorre com o Carnaval, a data é considerada ponto facultativo em boa parte do país.

Nos municípios onde a data está inserida na lista de feriados locais, o trabalhador tem o direito ao dia de descanso garantido por lei.

Entre as capitais, o Corpus Christi é oficialmente feriado em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).