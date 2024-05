Estação Pedro 2º do metrô volta a abrigar do frio moradores de rua em SP

São Paulo

Assim como nos últimos anos, os governos municipal e estadual de São Paulo estão colocando em prática ações para acolher moradores em situação de rua durante o período de frio na capital paulista.

Nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, tem início o abrigo solidário na estação Pedro 2º do metrô, na região central da cidade, que funcionará das 19h às 8h do dia seguinte. A entrada será pela estação, na rua da Figueira, s/n, no Centro.

Segundo nota da Defesa Civil estadual, o abrigo é "para garantir a segurança e o bem-estar dos mais necessitados, que estão em situação de rua e são mais vulneráveis e expostos ao frio intenso".

Local da estação de metrô Pedro 2º que receberá cem pessoas em situação de rua - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo/Divulgação

Esta é a terceira vez que o governo toma essa iniciativa. Em 2022, o local foi ocupado por cerca de 400 pessoas. Na ocasião, a abertura da estação atendeu a um pedido do padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

Ano passado, o número de acolhidos foi diminuído para cem, repetido este ano.

"Para todos os abrigados são entregues colchões para dormir, cobertores e refeições gratuitas entregues pelo Programa Bom Prato Móvel. As secretarias de Desenvolvimento Social e de Transportes Metropolitanos, juntamente com o Metrô, o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil somam esforços para ativarem a estrutura do alojamento, e, assim atender à população vulnerável da capital", destacou a nota.

Mas apenas cem pessoas poderão aproveitar a estrutura do local e fugir das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, principalmente, na noite desta quinta. Segundo o capitão Roberto Farina Filho, diretor de comunicação da Defesa Civil estadual, esse abrigo da estação Dom Pedro será aberto sempre que a temperatura na região central da capital chegar a 10°C ou menos, até o fim do inverno.

De acordo com o censo da população de rua encomendado em 2022 pela Prefeitura de São Paulo, em 2021 havia 31.884 sem-tetos na cidade, que possui outros centros de acolhimento, mas que não dão conta de acomodar essa quantidade de pessoas. Muitos deles preferem ficar na rua a ir aos abrigos.

Para tentar suprir essa defasagem de acomodação e também os que não querem deixar as calçadas, a prefeitura também instalou na última segunda-feira (27) dez tendas pela cidade da Operação Baixas Temperaturas, acionada sempre que os termômetros ou a sensação térmica atingem 13°C ou menos.

As tendas funcionam das 18h à 0h, e ofertam alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água. Além disso, são distribuídos cobertores e feitos os encaminhamentos para serviços de acolhimento da rede socioassistencial. As tendas contam também com profissionais da saúde para vacinar os acolhidos, se necessário.

"Quando as pessoas em situação de rua aceitam o acolhimento, é disponibilizado transporte até os serviços, respeitando sempre o perfil dos acolhidos (pessoa sozinha, com deficiência, famílias, idosos e população LGBTQIA+). Nos serviços, os atendidos têm espaços para pernoite, banho, jantar e café da manhã", informa a prefeitura.

Endereços das tendas

Região Central - praça da República e praça Marechal Deodoro;

Região Sul - Santo Amaro (praça Floriano Peixoto nº 54) e Capela do Socorro (praça José Boemer Roschel);

Região Norte - Santana (praça Heróis da FEB) e Vila Maria (praça Novo Mundo);

Região Leste - Guaianases (praça Presidente Getúlio Vargas), Itaquera (rua Gilberto Gomes Mota, acesso à avenida Jacu-Pêssego lado direito) e Mooca (praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste - Lapa (rua do Curtume – esquina com Guaicurus).