Feira da Diversidade, que antecede a Parada LGBT+ em SP, terá palco inclusivo para PCDs

São Paulo

A tradicional Feira da Diversidade que precede a Parada LGBT+ em São Paulo, e que será realizada nesta quinta (30) no Memorial da América Latina (zona oeste), promete novidades neste ano. Uma delas é a mobilização de uma força-tarefa para promover a inclusão do maior número de PCDs (pessoas com deficiências) no evento, que ocorrerá das 9h às 22h, com três palcos oferecendo dezenas de atrações.

"Desde a hora em que a pessoa com alguma deficiência chegar à feira, ela será assessorada e conduzida pelo espaço", conta Heitor Werneck, diretor artístico do evento, que quer fugir da definição de nichos dedicados, salientando a importância da inclusão total.

Pessoas com deficiências diversas participam da 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Entre as ferramentas e apoios que estarão disponíveis no espaço estão intérpretes de Libras e audiodescrição das apresentações dos palcos em telões e piso tátil para a orientação de cegos, que serão acompanhados por todo o local por voluntários prontos para descrever o que está acontecendo.

Haverá, ainda, uma área especialmente preparada para autistas e neurodivergentes, um pouco afastada do palco principal, com luzes menos intensas e abafadores de ruído, separada do resto do público para evitar empurrões e reduzir estímulos irritantes.

"Haverá também espaços para pessoas da terceira idade, com cadeiras em frente aos palcos, para cadeirantes e elevações para pessoas de baixa estatura, além de uma ambulância pronta para qualquer eventualidade que será uma verdadeira UTI móvel para atender quaisquer casos", acrescenta Werneck.

O diretor artístico da Parada do Orgulho LGBT+, Heitor Werneck, que é autista, usa abafador de ruídos para enfrentar a festa na avenida - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

No dia da Parada, haverá ainda a já tradicional ala das pessoas com deficiência, organizada há sete anos por Werneck e pelo diretor cultural do evento, Diego de Oliveira.

Para dar ainda mais apoio aos participantes, haverá no ponto de encontro da ala disponibilidade de carregamento para cadeiras de roda elétricas e banheiros acessíveis, além de equipes de atendimento médico ao longo de todo o percurso.